解放軍不斷演習玩真的？　陸學者：破除大陸不敢打的迷思

▲12月15日，共機擾台。（圖／國防部提供）

記者任以芳／綜合報導

回顧2020年台海局勢，兩岸專家學者皆以「激蕩」來形容。從台灣大選、新冠肺炎疫情、共機多次繞台、國際形勢多重因素疊加影響下，多位兩岸專家學者也以不同角度剖析台海複雜嚴峻的這一年。其中，談到解放軍不斷軍演的用意？大陸學者分析，就是要打破了一些人認為「大陸不敢打、不能打、不會打」的迷思。

據大陸官媒《新華社》報導，專訪多位兩岸學者，聚焦兩岸關係現況以及未來局勢，主要認為民進黨繼續執政，始終不承認「九二共識」，成為兩岸關係走下坡的最大關鍵。

▲川普時代，台美關係升溫。（合成圖／路透社、記者李毓康攝）

另外，台美關係升溫也是影響兩岸關係主因。廈門大學台灣研究院院長李鵬表示，「台海問題之於中國是不可妥協的核心利益，之於美國不過是對抗中國的一個政策工具。美國任何政策考量僅服務於自身利益，台灣只是其遏制中國的棋子和馬前卒，擺脫不了隨時被犧牲的命運。」

談到蔡英文連任後經濟情勢？中國文化大學教授龐建國分析，民進黨借疫情和美方「反中」戰略讓兩岸漸行漸遠，但事實是，兩岸經貿關係不僅沒有朝向「脫鈎」，反而更頻密。今年1至10月，台灣對大陸（含香港）出口額佔出口總額比重達43.6%。

民進黨力推「新南向政策」已有4年多，台灣和東南亞國家貿易額沒有顯著增長，今年還明顯衰退。經濟有其客觀規律，產業發展和經貿往來必須遵循比較優勢和成本效益的法則，不隨政治操弄而變。從兩岸基本格局看供應鏈運行，台灣許多產品的競爭優勢必須與大陸市場連結才能凸顯，台商怎麼可能放棄這麼龐大的市場機遇？

台灣政治大學兩岸政經研究中心主任魏艾認為，台灣未能加入RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定），對經濟造成相當的衝擊，台灣必須面對經濟被邊緣化的事實。民進黨謀求加入CPTPP（全面與進步跨太平洋夥伴關係協定），從貿易量和投資額看，RCEP對台灣的影響遠大於CPTPP。

▲解放軍這一年軍演不斷，共機近年也多次繞台。（圖／國防部提供）

解放軍持續開展相關戰訓活動，有何作用？中國社科院台灣研究所副所長朱衛東表示，大陸毫不動搖堅決遏制「台獨」，加強軍事力量的運用，有效管控危機，向台灣方面釋放強烈信號，即大陸會堅定捍衛國家領土主權完整。

朱衛東說，有關行動是對「台獨」勢力及其分裂行徑以及外部勢力干涉的有效震懾，也是一種震撼教育，打破了一些人認為「大陸不敢打、不能打、不會打」的迷思，深化了台灣社會對「台獨意味著戰爭，是絕路」的認識。

朱衛東也強調，「解放軍有關行動是針對台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要之舉，絕非針對台灣同胞。」兩岸關係緊張局面不是大陸願意看到的，希望盡最大努力推進兩岸關係和平發展。