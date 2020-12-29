　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

解放軍不斷演習玩真的？　陸學者：破除大陸不敢打的迷思

▲▼12月15日，共機擾台。（圖／國防部提供）

▲12月15日，共機擾台。（圖／國防部提供）

記者任以芳／綜合報導

回顧2020年台海局勢，兩岸專家學者皆以「激蕩」來形容。從台灣大選、新冠肺炎疫情、共機多次繞台、國際形勢多重因素疊加影響下，多位兩岸專家學者也以不同角度剖析台海複雜嚴峻的這一年。其中，談到解放軍不斷軍演的用意？大陸學者分析，就是要打破了一些人認為「大陸不敢打、不能打、不會打」的迷思。

據大陸官媒《新華社》報導，專訪多位兩岸學者，聚焦兩岸關係現況以及未來局勢，主要認為民進黨繼續執政，始終不承認「九二共識」，成為兩岸關係走下坡的最大關鍵。

▲▼川普、蔡英文。（合成圖／路透社、記者李毓康攝）

▲川普時代，台美關係升溫。（合成圖／路透社、記者李毓康攝）

另外，台美關係升溫也是影響兩岸關係主因。廈門大學台灣研究院院長李鵬表示，「台海問題之於中國是不可妥協的核心利益，之於美國不過是對抗中國的一個政策工具。美國任何政策考量僅服務於自身利益，台灣只是其遏制中國的棋子和馬前卒，擺脫不了隨時被犧牲的命運。」

談到蔡英文連任後經濟情勢？中國文化大學教授龐建國分析，民進黨借疫情和美方「反中」戰略讓兩岸漸行漸遠，但事實是，兩岸經貿關係不僅沒有朝向「脫鈎」，反而更頻密。今年1至10月，台灣對大陸（含香港）出口額佔出口總額比重達43.6%。

民進黨力推「新南向政策」已有4年多，台灣和東南亞國家貿易額沒有顯著增長，今年還明顯衰退。經濟有其客觀規律，產業發展和經貿往來必須遵循比較優勢和成本效益的法則，不隨政治操弄而變。從兩岸基本格局看供應鏈運行，台灣許多產品的競爭優勢必須與大陸市場連結才能凸顯，台商怎麼可能放棄這麼龐大的市場機遇？

台灣政治大學兩岸政經研究中心主任魏艾認為，台灣未能加入RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定），對經濟造成相當的衝擊，台灣必須面對經濟被邊緣化的事實。民進黨謀求加入CPTPP（全面與進步跨太平洋夥伴關係協定），從貿易量和投資額看，RCEP對台灣的影響遠大於CPTPP。

▲▼共機12月10擾台。（圖／國防部提供）

▲解放軍這一年軍演不斷，共機近年也多次繞台。（圖／國防部提供）

解放軍持續開展相關戰訓活動，有何作用？中國社科院台灣研究所副所長朱衛東表示，大陸毫不動搖堅決遏制「台獨」，加強軍事力量的運用，有效管控危機，向台灣方面釋放強烈信號，即大陸會堅定捍衛國家領土主權完整。

朱衛東說，有關行動是對「台獨」勢力及其分裂行徑以及外部勢力干涉的有效震懾，也是一種震撼教育，打破了一些人認為「大陸不敢打、不能打、不會打」的迷思，深化了台灣社會對「台獨意味著戰爭，是絕路」的認識。

朱衛東也強調，「解放軍有關行動是針對台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要之舉，絕非針對台灣同胞。」兩岸關係緊張局面不是大陸願意看到的，希望盡最大努力推進兩岸關係和平發展。

ET快訊
人夫偷吃助理「金援買房」啪10次　正宮生5寶心碎
快訊／網紅「亞歷媽」確診新冠肺炎！和老公都中鏢
好市多「神級甜品」重磅回歸！1.6kg驚呆　網傻：超划算
五寶爸賣推車籌醫藥費　專家嘆貧困家庭「生小孩當抽獎」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／黎智英辭任壹傳媒董事會主席

陸《央視》跨年節目曝光　歐陽娜娜、張韶涵再登台

解放軍不斷演習玩真的？　陸學者：破除大陸不敢打的迷思

拜登挺台？　陸委會諮委：美國不願台灣成為下一個香港

陸籍染疫者「篡改陽性檢測報告」　駐俄羅斯使館：性質極其惡劣

北京進入應急狀態　境外人員「嚴格21天檢疫」

拍婚紗照丟命！小情侶旅拍「一死一傷」血洗酒店…兇手竟是他

做完半套還想要！20歲男性侵47歲阿姨　跳窗逃跑頭部摔成重傷

陸「不可能出現」大規模傳播！　張文宏揭關鍵：檢測力已增強

14歲童被班導針對！5樓「朝下看30秒」爬欄杆墜亡　父淚喊好後悔

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

東北風略增強「北台有短暫雨」　跨年寒流到24小時內下降15度

再添變種新冠病毒確診達8人！　日本鎖國首日入境航班一片慘綠

小嫻夜市擺攤「金剛也加入賣食物」　民眾到恆春捧場...她大方合照

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

網友爆台中「五寶爸」用善款改車、買哀鳳　妻：根本沒車可改

快訊／黎智英辭任壹傳媒董事會主席

陸《央視》跨年節目曝光　歐陽娜娜、張韶涵再登台

解放軍不斷演習玩真的？　陸學者：破除大陸不敢打的迷思

拜登挺台？　陸委會諮委：美國不願台灣成為下一個香港

陸籍染疫者「篡改陽性檢測報告」　駐俄羅斯使館：性質極其惡劣

北京進入應急狀態　境外人員「嚴格21天檢疫」

拍婚紗照丟命！小情侶旅拍「一死一傷」血洗酒店…兇手竟是他

做完半套還想要！20歲男性侵47歲阿姨　跳窗逃跑頭部摔成重傷

陸「不可能出現」大規模傳播！　張文宏揭關鍵：檢測力已增強

14歲童被班導針對！5樓「朝下看30秒」爬欄杆墜亡　父淚喊好後悔

告五人遙望小巨蛋許願破蛋！　神秘嘉賓驚喜現身...「安全感爆棚」

秒回女生訊息＝沒事做、你太閒！他揭2行為「吸引力狂掉」男生慘了

國銀理專盜領罰金累計7200萬　玉山銀連吞兩次罰單

女友太愛哭！沒陪看韓劇「鬧分手」　網歪樓：你長得像洋蔥？

「獨角獸女孩」創作不懈　畫出千張思念辦畫展！連廁所牆面也不放過

北市跨年設8萬人上限　許淑華疑「3大防疫破口」應改線上直播

快訊／黎智英辭任壹傳媒董事會主席

央行找八大公股銀行喝咖啡　出手管控工業區土地交易

陸《央視》跨年節目曝光　歐陽娜娜、張韶涵再登台

高市籌組第六隊　吳志揚鼓勵採取商業合夥機制

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

大陸熱門新聞

男大生走進教室潑酸！3女同學「慘叫冒煙、眼睛融了」

黑龍江4月爆1傳89確診「女偷吃海歸男」　案情翻轉

釘子戶沒13億拒遷　18年後結局曝

後院挖出白骨！化驗才知是失蹤兒子

生前15秒失足影片曝光！　「西藏冒險王」墜入冰川亡

少女冥婚21歲車禍男屍！父母收9萬決心處死她

一家生8胎！10年後收「千萬罰單」工人爸崩潰

山西科技公司爆集體中毒案　3死6傷

20歲女大生深夜投訴房間有鬼　隔天爆頭亡

被班導針對！14歲童5樓墜亡

2任男友接連離奇死亡！「剋夫」真相竟是閨蜜陰謀

8年男友偷吃按摩店女員工！她不堪小三侮辱跳樓亡

孕妻拿2萬回娘家！尪殺光她全家

港人偷渡案！港媒：10被告均當庭認罪

更多熱門

相關新聞

南海不平靜　陸軍演航警三連發

南海不平靜　陸軍演航警三連發

2021年將至，跨年期間南海持續成為國際軍事角力的焦點。據大陸海南三亞海事局28日晚間連續發布的三則「航行警告」內容，海南島西南部、南部、東南部海域，將於12月29日到隔年1月7日，進行軍事訓練，禁止任何船隻駛入。

華爾街日報：拜登應協助武裝台灣

華爾街日報：拜登應協助武裝台灣

美「禁投資」中國軍方背景企業

美「禁投資」中國軍方背景企業

解放軍恐「萬船齊發2.0」擾亂我軍

解放軍恐「萬船齊發2.0」擾亂我軍

打三峽大壩荒謬觀點是無知民粹

打三峽大壩荒謬觀點是無知民粹

關鍵字：

台海軍演解放軍動盪

讀者迴響

熱門新聞

聽音樂被吐槽「沒用AirPods」！內行笑了

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

峮峮哭了！5年約定「希望可以更勇敢」　KID心疼

台中「五寶爸」用善款改車買哀鳳？妻反駁

男大生走進教室潑酸！3女同學「慘叫冒煙、眼睛融了」

台中男要娶女友！聽岳母開2條件崩潰

五寶爸5年前就上過新聞　好心人澄清：不是他們願意的

逾20萬月薪不夠用？　機師向女友借錢還睡她美甲師

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

五寶爸生活貧　社會局曝鼻酸原因

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

台籍「已婚機師」落地就約砲　劈腿10多女

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

更多

最夯影音

更多
梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人
真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面