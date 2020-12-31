醫大生106字力挺北市辦跨年　舉例1縣市「防疫破口不是突然出現」

▲台北市31日跨年晚會如期舉行。圖為去年101煙火。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者黃翊婷／綜合報導

台北市長柯文哲31日上午宣布照常舉辦跨年晚會，掀起社會各界正反意見熱議。消息傳到網路論壇Dcard，不少人留言力挺台北市政府，其中高雄醫學大學一名學生的留言更是被頂上熱門前三名，他認為，早在跨年之前各縣市便舉辦許多活動，例如高雄光雕秀，當時人潮也很多，不解2、3天前人擠人和31日這天人擠人有什麼不一樣，防疫破口又不是突然出現的。

在Dcard討論台北市照常舉辦跨年活動的文章中，一名台科大的學生認為，中央沒說不能辦，「一例英國確診就停辦，到底是什麼概念？」而且該案例下飛機就被隔離了，「到底為何要停？到底為何不辦？真的不懂。」

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▲柯文哲說明，跨年晚會限4萬人入場。（圖／記者黃國霖攝）

另一名高雄醫學大學的學生也留下一段106字的留言，內容提到，前陣子各縣市都在跨年前夕舉辦活動，也吸引一堆遊客前往觀光，像是高雄的光雕秀他也有去，人潮很多，「奇怪，2、3天前人擠人，跟今天人擠人，原來就會『突然』出現防疫破口喔？那幾天前辦活動的縣市，是不是全部都要抓出來鞭一輪啊？」

不過，雖然不少網友力挺台北市照常舉辦跨年晚會，但也有許多人擔心這一辦下去，可能會讓疫情更嚴重。有熱心網友建議，每個人都有自己的選擇，如果覺得擔心，可以不要前往跨年晚會現場，在家看轉播就好，決定要去的人也要做好自我防護措施，才能健健康康迎接新的一年。