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走過美封殺　中興通訊：繼續加大晶片等底層核心技術投入

▲中國中興通訊公司（ZTE）遭美封殺，如今有機會起死回生。（圖／路透）

▲中興通訊公司（ZTE）是中國第二大電信設備製造商，過去遭美封殺曾引發嘩然。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

在中美5G競逐中，與華為一樣屢遭美國封殺的陸企中興通訊，其董事長李自學30日發表新年致詞時，強調公司正面臨「重大挑戰」，未來要繼續在研發領域堅持技術創新、提升平台能力，加大晶片等底層核心技術投入，完善產品安全機制。

李自學首先表示，2020年第三季，中興5G基站發貨在全球市場份額中，佔比達33%，全球排名第二；另一方面，2020年是中興通訊成立35週年，面對「複雜政經環境和洶湧新冠疫情的雙重挑戰」，公司在戰略發展期的開局之年，實現了公司經營業績的有質量增長，達成既定目標。

展望未來，他提出，新冠疫情和外部環境仍存在諸多不確定性，經濟復甦和全球合作仍面臨重大挑戰。2021年，公司將進一步強化和踐行數位經濟築路者的戰略定位，以創新、匠心和耐心夯實產業數位化升級之路。

對於中興通訊三大業務的開拓，李自學說，公司將堅持全球化戰略，穩步提升國內、國際產品格局和市占率，並在政企市場加大拓展力度、終端市場在海外保持穩健經營，國內全面發力2C市場。

回顧2018年4月，中興通訊因涉嫌違反美國對伊朗的制裁，被美國發出限制令，直至同年7月解除，惟後續美國持續以資安疑慮、貿易因素等，將積極發展5G的陸企華為、中興通訊列入各種限制令範圍內。值得注意的是，面對美國總統川普卸任在即，《路透社》日前獨家報導，川普準備將中芯國際、海康威視、華為、中興通訊等多家中國公司，放入所謂實體清單（Entity List）黑名單。

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