　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

史上最敷衍動物園！他花「10元門票」看傻眼...網笑：孔雀還找代班

▲最敷衍動物園。（圖／翻攝自微博）

▲動物園主打便宜門票，甚至還寫上「動物兇猛，嚴禁靠近」。（圖／翻攝自微博）

實習記者周依儒／綜合報導

動物園內能見到許多大型又特別的動物，是親子活動的好所在。大陸一名男子日前花了2.5元人民幣、相當於新台幣10元到一家動物園參觀，原以為撿到便宜了，但沒想到進去後園內的景象讓他越看越傻眼，怒批「史上最敷衍的動物園」！原來園內只有一堆鳥類和雞類，就連招牌寫著「野豬」的籠子內都是一隻普通狗！

大陸一名姚姓男子在微博上發文表示，日前他偶然間發現了一座「森林動物園」，這間動物園招牌簡陋，主打不管是大人小孩，入場門票價格一律5元人民幣（約新台幣22元），動物園入口處還寫著「警告！動物兇猛，嚴禁靠近、投食」，讓他相當好奇，恰巧當天又碰上有門票半價活動，一張只需要2.5元人民幣（約新台幣10元），讓他覺得十分划算，就立刻買了門票入園。

▲標榜各種雞類，但看起來全部都一樣。（圖／翻攝自微博）

▲標榜各種雞類，但看起來全部都一樣。（圖／翻攝自微博）

但沒想到進園後，卻沒看到一般動物園的景象，反而是用籠網把一片空地分成一塊塊區域，只見每個籠子上分別掛著「火雞」、「野雞」、「貴妃雞」、「珍珠雞」、「美州雁」等招牌，但籠內全部都是看起來同一品種的普通雞，更荒謬的是，掛著「孔雀」招牌的籠子，裡面居然是一隻鴿子！

▲最敷衍動物園。（圖／翻攝自微博）

▲說是孔雀結果裡面是鴿子。（圖／翻攝自微博）

▲最敷衍動物園。（圖／翻攝自微博）

▲野豬的籠子內是一隻狗。（圖／翻攝自微博）

除了只有雞類、鳥類讓姚男大失所望以外，就連掛著「野豬」招牌的籠內，都是用一隻普通小狗魚目混珠，整座動物園只有寫著「狐狸」招牌的籠子裡面有真狐狸，荒唐景像讓姚男忍不住發文抱怨，「花了半價（2.5元）參觀了動物園，果然，便宜沒好貨。」、「這根本是史上最敷衍的動物園！」

▲最敷衍動物園。（圖／翻攝自微博）

▲只有狐狸名副其實。（圖／翻攝自微博）

「超敷衍動物園」貼文一出後也笑翻眾多網友，「這根本是養雞場吧」、「狗：你全家才是豬！」、「那個野豬是瘦壞了」、「像是進農家樂要點菜」、「狗：今天野豬休息，我代班」、「就當2.5元看狐狸吧」、「其他的都算了，野豬那個過分了啊」。

ET快訊
快訊／冷到停課！桃園復興區4小學明天停課
高雄18人隔離14天後「無症狀確診」！衛生局回應了
蜜糖吐司始祖「東區旗艦店」要收了　最後營業時間曝光
快訊／北市信義區體感只剩3°C　全台暴冷10°C↓
獨／前妻Keanna贏了　謝和弦、莉婭得賠120萬
快訊／SMAP草彅剛宣布結婚！　新婚妻身分曝光
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

52萬去抽脂！美艷女老闆竟成植物人　「昏迷10年後死亡」夫心碎

武漢確診數可能比官方統計多10倍！　CNN：粗估將近50萬人

拼多多股價暴漲逾15%創紀錄！黄峥一夜賺2219億　超車騰訊馬化騰

北京本土+1！4歲男童染疫　爸曾去往朝陽區中風險地區

史上最敷衍動物園！他花「10元門票」看傻眼...網笑：孔雀還找代班

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

Makiyo聽到羅志祥「不是說好不提對方」　「知錯能改可給機會」嘆：但好像滿難的...

飛輪海出道15周年！　汪東城曬4人合照「太多網傳讓人無從開口」

媽加大音量喊名萌妹「全聽不到」　小聲問：要不要吃糖？她秒轉頭

5寶爸遭爆用善款改車、買新機！　妻抱孩出面回應：根本沒車可改

史上最敷衍動物園！他花「10元門票」看傻眼...網笑：孔雀還找代班

羨慕東體職業級訓練基地　高國慶：環境磨出鑽石

傅聰逝世》左批中共右轟資本主義　鋼琴詩人大展知識份子風範

紐西蘭「監獄暴動」24hrs↑！牢房燒成廢墟　17囚死守屋頂

從大綱就埋哏！《上流戰爭》吳贇熙是變性人？　劇組正面給解答

職場生態重新定義　青銀共事成為新潮流

快訊／地方反萊豬　行政院：各縣市自治條例「相互矛盾、窒礙難行」

跨年首航！鐵道迷必知「鳴日號」2大隱藏亮點　車頭4面設計都不一樣

2020明星結婚他們最低調！盤點7對今年默默成婚藝人

嘉義大學日籍生租屋處輕生亡　未留遺書「缺曠課數過多」

2020日系話題重機TOP 5！超級運動車款睽違30年重新復活

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

新奇熱門新聞

史上最敷衍動物園！他花「10元門票」看傻眼

正妹房仲賣5間　用身體成交玩3P

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

兒子太帥懷疑非親生　4次親子鑑定傻眼

「給妳看我的鋼彈」！宅男3年後娶走女神

沙發下傳喘息聲！她低頭見「斑點巨物」狂抖

這顆恆星可能被「外星人傾倒核廢料」

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

DNA測試意外發現岳父被「戴綠帽」

鮪魚躺高雄馬路　網：掉的是金磚

馬桶噴槍用途曝光　千人驚：誤會好多年

惡劣！韓AV引用黑科技　周子瑜被合成下海

夫妻吵架便當剩白飯　他一挖：最愛老婆了

更多熱門

相關新聞

中興通訊：繼續加大核心技術投入

中興通訊：繼續加大核心技術投入

在中美5G競逐中，與華為一樣屢遭美國封殺的陸企中興通訊，其董事長李自學30日發表新年致詞時，強調公司正面臨「重大挑戰」，未來要繼續在研發領域堅持技術創新、提升平台能力，加大晶片等底層核心技術投入，完善產品安全機制。

「紅毯定海神針」鍾楚曦身材絕了

「紅毯定海神針」鍾楚曦身材絕了

寒流來了！北市動物禦寒各出奇招

寒流來了！北市動物禦寒各出奇招

北市動物園列車撞樹⋯4名遊客受傷

北市動物園列車撞樹⋯4名遊客受傷

上海副市長、公安局長　舒慶接任

上海副市長、公安局長　舒慶接任

關鍵字：

動物園大陸敷衍

讀者迴響

熱門新聞

台灣後天起「鎖國」一個月！

丈夫大戰越南看護　補教人妻上樓心碎

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

韓國人嗆「台灣落後」不想來　鄉民認了

國內出現英國變種病毒！案792英返台少年病毒比對出爐

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

約砲40女機師「淫亂LINE對話」曝光！

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

企鵝妹爆不畏疫情「飛瑞典找乾爹過夜」

即／台中壓路機輾過同事　工人骨折慘死

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

北捷乘客命危「2天使男」CPR搶救　臉書全紀錄

運動內衣穿10年　D罩杯垂成八字奶急求醫

寵物鴨被家人偷賣　正妹急哭喊：很需要牠

更多

最夯影音

更多
台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職
劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面