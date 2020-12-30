史上最敷衍動物園！他花「10元門票」看傻眼...網笑：孔雀還找代班

▲動物園主打便宜門票，甚至還寫上「動物兇猛，嚴禁靠近」。（圖／翻攝自微博）



實習記者周依儒／綜合報導

動物園內能見到許多大型又特別的動物，是親子活動的好所在。大陸一名男子日前花了2.5元人民幣、相當於新台幣10元到一家動物園參觀，原以為撿到便宜了，但沒想到進去後園內的景象讓他越看越傻眼，怒批「史上最敷衍的動物園」！原來園內只有一堆鳥類和雞類，就連招牌寫著「野豬」的籠子內都是一隻普通狗！

大陸一名姚姓男子在微博上發文表示，日前他偶然間發現了一座「森林動物園」，這間動物園招牌簡陋，主打不管是大人小孩，入場門票價格一律5元人民幣（約新台幣22元），動物園入口處還寫著「警告！動物兇猛，嚴禁靠近、投食」，讓他相當好奇，恰巧當天又碰上有門票半價活動，一張只需要2.5元人民幣（約新台幣10元），讓他覺得十分划算，就立刻買了門票入園。

▲標榜各種雞類，但看起來全部都一樣。（圖／翻攝自微博）



但沒想到進園後，卻沒看到一般動物園的景象，反而是用籠網把一片空地分成一塊塊區域，只見每個籠子上分別掛著「火雞」、「野雞」、「貴妃雞」、「珍珠雞」、「美州雁」等招牌，但籠內全部都是看起來同一品種的普通雞，更荒謬的是，掛著「孔雀」招牌的籠子，裡面居然是一隻鴿子！

▲說是孔雀結果裡面是鴿子。（圖／翻攝自微博）



▲野豬的籠子內是一隻狗。（圖／翻攝自微博）



除了只有雞類、鳥類讓姚男大失所望以外，就連掛著「野豬」招牌的籠內，都是用一隻普通小狗魚目混珠，整座動物園只有寫著「狐狸」招牌的籠子裡面有真狐狸，荒唐景像讓姚男忍不住發文抱怨，「花了半價（2.5元）參觀了動物園，果然，便宜沒好貨。」、「這根本是史上最敷衍的動物園！」

▲只有狐狸名副其實。（圖／翻攝自微博）



「超敷衍動物園」貼文一出後也笑翻眾多網友，「這根本是養雞場吧」、「狗：你全家才是豬！」、「那個野豬是瘦壞了」、「像是進農家樂要點菜」、「狗：今天野豬休息，我代班」、「就當2.5元看狐狸吧」、「其他的都算了，野豬那個過分了啊」。