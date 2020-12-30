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陸海空齊拼！交部20年「砸5822億發展空運」　南方澳大橋後年完工

▲▼疫情,防疫措施,出入境,交通,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,邊境管制,口罩,出境,入境,旅客,武漢肺炎,新冠肺炎,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,防疫專車,防疫租賃車,酒精消毒。（圖／記者李毓康攝）

▲今年受疫情影響，出入境旅客大減，交通部實施多樣政策協助業者。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

2021年將至，交通部整理施政重點，包括安全、效率、品質、綠色四大主軸，持續強化交通安全管理，提升交通運輸效率，精進交通服務品質，同時落實綠色人本交通，為朝向「與民同行，連結共好」的目標共同努力。

在「安全」施政主軸方面，「人本」是不變的主軸，「安全」是最高的目標，交通部精進道路安全作為主要有，研提七大改善措施優先從「路口安全」著手強化交通事故防制，109年首辦交通安全週，並規劃每年9月第3週為交通安全週。

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交通部重視鐵道、橋梁、飛航及海運安全，已強化鐵路行車安全及健全安全制度，完善飛航安全管理制度與遙控無人機管理規定，以及落實航行安全管理，此外，為強化全國橋梁安全管理，南方澳大橋重建工程已於109年7月16日開工，以111年10月完成重建工程為目標，另核定 15 億元協助地方橋梁加速改善，目前已完成檢測 35 座、改建 12座橋梁。

在「效率」施政主軸方面主要有，南迴鐵路電氣化工程已於109年12月20日通車，交通部在「西部高鐵、東部快鐵」架構下，積極推動高鐵延伸屏東、高鐵延伸宜蘭，宜花東快鐵化、南迴雙軌快鐵化等4項鐵路提速計畫，以及基隆捷運與臺鐵海線雙軌化等2項容量擴充計畫，全國高快速鐵路網循序發展完成後將以6小時串聯環島旅途運輸，讓偏鄉不再是偏鄉。

▲▼疫情,防疫措施,出入境,交通,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,邊境管制,口罩,出境,入境,旅客,武漢肺炎,新冠肺炎,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,防疫專車,防疫租賃車,酒精消毒,機場清潔人員,消毒作業。（圖／記者李毓康攝）

▲交通部將於20年內投入5822億元發展空運。（圖／記者李毓康攝）

在公路建設部分，台9線南迴公路拓寬改善後續計畫已於108年12月23日全線通車、台9線蘇花公路山區路段改善計畫已於109年1月6日全線開放通車、西濱快速公路後續建設計畫並已於109年1月22日全路段通車，三大公路建設計畫均已完工通車，提升環島公路網服務水準。

在「品質」施政主軸方面主要有，交通部持續推動航空、海運之建設與營運發展，空運部分預計在2040年前投入5,822億元 以均衡發展思維建構國家多元門戶，落實安全韌性、擴量增值、多樣服務、相容合作、創新永續經營之發展目標。

海運部分依據行政院105年核定「國際(內)商港未來發展及建設計畫(106-110年)」辦理港埠建設，總經費約502億元，以整合國際商港港群資源，構建全球航運網路、永續經營環境，並維持國內商港既有客貨運輸需求，帶動觀光產業發展，另已擬定「藍色公路十年計畫」擘劃我國藍色公路未來發展藍圖，發展藍色公路與離島交通。

此外，交通部109年積極推動交通科技產業會報，發布「交通科技產業政策白皮書」，成立「海空港綠能關聯產業小組」及「氣象產業小組」，並推動智慧運輸系統發展建設。在路運部分，以旅客至上的創新治理，讓Uber落地納管，提供民眾更多元的計程車服務。

▲▼觀光客,觀光,國旅,旅遊,旅客,出遊,南投,清境農場。（圖／記者李宜秦攝）

▲交通部今年推動多次國旅補助計畫，成功刺激國內觀光景氣。（圖／記者李宜秦攝）

自疫情發生以來，交通部超前部署推出觀光業紓困方案，積極協助穩定就業，減緩疫情對於觀光產業的衝擊。目前臺灣防疫有成，相較世界各國成為相對安全的旅遊目的地，為掌握此產業轉型的契機，並持續維持國旅市場溫度，109年已推出安心旅遊、冬季平日團遊，110年接續推出春節疏運孝親專案、提振國旅主題旅遊加值計畫等政策。

另外，交通部並持續推展郵政智慧物流與數位金融服務，以及發展多元氣象服務，深化災防與跨域服務應用。

在「綠色」施政主軸方面主要有，交通部努力推動綠色運輸，已訂定電動大客車示範型計畫，預估未來10年可帶動國內產值1,700億元效益，並提供5萬6,000個就業機會，後續將配合政府國產化政策共同打造電動大客車國家隊，提供交通科技產業發展必要的資源、輔導及商機媒合。交通部並持續落實國際商港空污防制，以及配合政策推動離岸風電綠色能源發展。

▲▼南方澳大橋斷裂空拍照。（圖／內政部消防署及空勤總隊提供）

▲南方澳大橋將於後年完工。（圖／內政部消防署及空勤總隊提供）

另為改善偏鄉地區交通問題，交通部積極推動幸福巴士，目前已有99個鄉鎮區共242條路線推動，偏鄉地區公路公共運輸涵蓋率也由105年70%提升至86.84%；交通部為持續推廣幸福巴士及促進永續服務，109年更推動幸福巴士2.0示範服務，藉由科技平臺導入應用整合當地運輸資源，並鬆綁相關法規，有條件導入民間自用車，強化在地人服務在地人。

交通建設及服務從陸海空、鐵公路，到觀光、郵政及氣象，皆與民眾生活息息相關。回顧過去一年，交通部與所屬各機關(構)與相關產業站在一起共同面對疫情衝擊與輔導轉型，展望新的一年，更將依循「安全、效率、品質、綠色」施政主軸，努力辦理各項業務，看見民眾與產業的需求，達成人與人的交流與溝通，推動完善的交通行動服務及各項交通建設，營造安全、友善、便利的交通旅遊環境，同時促進產業的蓬勃發展。

為了便利民眾瞭解交通部與所屬各機關的努力成果及重要施政項目，交通部已製作網頁呈現109年施政績效及110年施政重點，內容有公路總局、高速公路局、鐵道局、臺灣鐵路管理局、觀光局、民用航空局、桃園機場公司、航港局、臺灣港務公司、中央氣象局、運輸研究所、中華郵政公司等12個交通部所屬機關(構)分別製作的圖卡，以及包括路政法規、道路交通安全、智慧運輸等3類圖卡，民眾可上網連結到交通部網站首頁點閱。

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