符合「2條件」雪隧龜速車明起將被公布車牌　最多還會開罰6千元

記者賴文萱／台北報導

雪隧在走，基本速度要有！交通部長林佳龍指出，為了改善隧道龜速車情形，高公局在國5雪隧北向裝設慢速車示警系統，若時速低於65公里、且距離前車120公尺以上車輛，12月30日起將由電子公告車牌號碼，提醒駕駛加速。另雪隧龜速車主最多可能被罰6000元。

▲雪隧慢速車示警系統12/30正式啟用若時速低於65公里、且距離前車120公尺以上車輛，將由電子公告車牌號碼。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

龜速車是造成隧道塞車主要原因之一。當駕駛進入國5雪隧，尤其北向多上坡，加上視線變暗、車距的維持及心理壓力等，會不自覺降速，最後登上路隊長寶座，影響車流。

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▲雪隧慢速車示警系統12/30正式啟用。（圖／交通部）

為了改善隧道龜速車情形，高公局在國5雪隧北向裝設慢速車示警系統，透過車輛偵測器、車牌辨識系統，比對篩選時速低於65公里、且距離前車120公尺以上的「路隊長」，再由電子公告車牌號碼，提醒駕駛加速。

交通部長林佳龍表示，雪隧慢速車示警系統12/30正式啟用，這周就是元旦連假，提醒所有用路人，雪隧最低速限70公里、最高速限90公里，別開太慢當路隊長，但也不能超速。

另外，依法規定，雪隧限速為時速90公里，保有10公里寬限值，若時速超過100公里就會取締，可處3000元以上罰鍰。最低速限則為70公里，且同向車道前方50公尺以上沒有其他車輛，可處3000元至6000元罰鍰。

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