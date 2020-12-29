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加強檢疫機組員崩潰「淪上班工具」！怒換坐牢頭貼　明年恐爆請假潮

記者賴文萱／台北報導

因應染疫紐籍機師（案765）事件，中央流行疫情指揮中心要求交通部重新檢視機組員防疫措施，最新管理原則將把居家檢疫從嚴，包含檢疫時間拉長為7天，必須集中管理，8-14天自主健康管理期間，連大眾運輸都不能搭乘。新措施發布後，不少機組員相當沮喪，哀號純粹被當成上班工具，生活會有如坐牢，另也陸續換上坐牢的頭貼以示抗議。也有機師透露，在這樣高壓管制下，會逼迫組員選擇要生活還是工作，不排除明年會有一波留職停薪、育嬰假等請假潮，恐惡化航班運行。

▲▼機組員加強檢疫，機師換大頭貼哀號如坐牢。（圖／讀者提供）

▲機組員元旦起加強檢疫，機師陸續換大頭貼哀號如坐牢。（圖／讀者提供）

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▲▼機師們抗議7天居檢+7天自主健康管理的時間太長了。（圖／翻攝機師臉書）

▲機師們抗議7天居檢+7天自主健康管理的時間太長了。（圖／翻攝機師臉書）

機組員明年元旦起檢疫管理變嚴，以一個華航貨機目前十天的班為例，台北－安哥拉治（住）－亞特蘭大－達拉斯－安哥拉治（住）－安哥拉治－芝加哥－安哥拉治（住）－台北。

機師就透露10天飛出去，回來空三天再飛10天 ，然後檢疫7天 這個組員一個月30天就沒了⋯⋯全部都在執勤跟居家檢疫。換句話說，10+3+10+7， 7天檢疫結束就30天。

機師說，組員反彈很大，一個長班10天，然後連續派遣，完全不能出門，公司因為這樣，要把人力集中，會取消砍掉沒有效益的客機班。

▲▼機師們抗議7天居檢+7天自主健康管理的時間太長了。（圖／翻攝機師臉書）

▲機師們抗議7天居檢+7天自主健康管理的時間太長了。（圖／翻攝機師臉書）

不具名機師透露，很多機組員昨天聽到消息後都相當沮喪跟生氣，上班有如坐牢一樣，幾乎沒有生活可言，淪為上班工具。另有機師表示，昨天消息一出，有機師就主動繪製坐牢頭貼，針對檢疫相關訴求，大家也都陸續反應給工會。

機師工會理事長李信燕表示，機師是人，大家辛苦工作就是為了家庭，如果照這樣的方法輪班，如果在心理、家庭支持這塊沒辦法被滿足，就可能會被逼著在家庭跟工作中做選擇，可以預見明年會有一波留職停薪、請育嬰假的狀況。

李信燕表示，如果政策上必須採取嚴格方式管制，那公司也得尊重組員請假的權利，目前工會也正積極與航醫、精神科醫生討論，希望以專業評估方式去探討看看這樣高壓的輪班方式對於身心健康可能造成的影響，希望歸納出對於派遣上的建議，希望找到平衡點。

▲▼華航英國班機返台 114名旅客分批搭乘防疫巴士前往檢疫所。（圖／記者李毓康攝）

▲染疫紐籍機師染疫再傳本土，中央流行疫情指揮中心要求交通部重新檢視機組員防疫措施。（圖／記者李毓康攝）

針對近日因機師染疫導致本土確診案例事件，桃園市空服員職業工會也表示，尊重並支持指揮中心防疫需從嚴之判斷，然針對機組員檢疫規定的調整，仍希望指揮中心與社會大眾能看到，主要肇因為「航空公司外站管理疏失」與「少數機組員違反防疫規定之個人行為」所致，呼籲莫因此懲罰多數遵守防疫規定的機組員，並應顧及多數機組員的基本生活與人權。

對於目前指揮中心與交通部公開的機組員檢疫規定調整方向，工會也提出三點建議。第一，今年3月起施行的機組員檢疫規定，空服員服勤第三級疫區過境航班返台後須檢疫5天後才能派飛並進入社區，這9個月以來都沒有因此發生群聚傳染或疫情擴散之情況，因此重點為「航空公司對於外站旅館的機組員管理能否落實」，指揮中心應朝此方向研議。

工會表示，航空公司不應該只提出懲罰機組員之方案，除具體強化管理之措施以外，應對恪遵防疫規定、配合公司營運之機組員有更多的支持與照顧。

▲▼華航英國班機返台 機組人員。（圖／記者李毓康攝）

▲華航英國返台班機機組人員。（圖／記者李毓康攝）

第二，工會建議「服勤後禁止派飛天數應與機組員居家檢疫天數一致」，而非僅增加機組員居家檢疫天數。工會指出，因本次事件為航空公司外站管理不佳與少數機組員違反防疫規定之個人行為所致，若僅增加機組員居家檢疫天數，而未增加服勤後禁止派飛天數，反而是不夠要求航空公司應盡的管理責任與防疫責任，更有可能導致機組員間交叉感染的風險，仍望指揮中心謹慎評估。

目前指揮中心與交通部公開的機組員檢疫規定調整方向，除規定服勤第三級疫區過境航班後，需要採檢陰性方能夠進入社區。工會也主張第三點，為避免機組員間的交互感染，「應該再增加機組員的採檢頻率」，由政府及業者負起定期採檢責任，嚴格控管每一趟航班的防疫管理，才能精確掌握持續服勤之機組員的疫情控制狀況，也讓機組員自身與社會大眾都能更安心。

▲▼交通部次長王國材。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部次長王國材。（圖／記者賴文萱攝）

交通部次長王國材今日受訪表示，上周五已經把機組員作業管理原則送至指揮中心，居家檢疫初步延長變7天，中間假如都沒有外出就可以派飛，8-14天則規劃加強版自主健康管理，過去是不能到聚集地方，現在要求連大眾運輸都不能搭乘，也要求航空公司每日關懷跟追蹤組員行蹤，初步以這樣的修改方案提報，等到指揮中心正式決定後才會公布。

至於機組員外站管理部分，也特別要求航空公司注意以專門出口、專車到旅館，機組員在外站都不能外出，取餐時候也更加強，要特別注意傳染課題。

王國材說，這次新規則的精神就是居家檢疫從嚴，自主健康管理要加強，主要是全世界都把機組員例外管理，不是納入14天檢疫，在台灣已經算比較嚴格，因為這次案765案例也研議來加強。他表示，機組人員現在都非常欠缺，如果時間弄到都沒辦法派飛，人力就會周轉不過來，所以居家檢疫若要派飛，要集中在航空公司提供的特定場所。

王國材表示，若機組員7天內都沒外出，都沒有跟外面接觸就可以派飛，在過去是3天以後派飛，但現在要幾天後才能派飛，由指揮中心決定。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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