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出不了國！華航會員哩程自動展延至明年12/31　最新方案出爐

▲▼華航。（圖／華航提供）

▲因應疫情無法出國，華航華夏會員累積哩程效期將自動展延至2021年12月31日。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

中華航空因應疫情影響，已陸續推出酬賓獎項與機票效期展延方案，惟目前多國仍實施邊境管制。華航今宣布，理解旅客無法暢心出遊同時關心未用畢的哩程，為滿足眾多會員的期待，華夏會員累積哩程效期將自動展延至2021年12月31日。

華航推出最新各項展延方案如下：

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一、 哩程效期展延
華夏會員累積哩程於2020年12月31日至2021年11月30日到期，效期自動展延至2021年12月31日。

二、 酬賓獎項展延
華夏會員2020、2021年到期之座艙升等獎項與國際線機票獎項，效期自動展延至2021年12月31日。

三、 酬賓機票展延
華夏會員未使用之國際線酬賓機票，可至華航各地分公司辦理效期延至2021年12月31日，並支付展延費用。

四、 會籍展延
2021年1月至11月到期的金卡、翡翠卡、晶鑽卡等會籍，都可逐月展延一年，例如原2021年1月到期的會籍，將自動展延至2022年1月；屆期還可以60%的優惠標準續卡，例如金卡原須累積加權旅次36次達續卡標準，優惠方案只須加權旅次22次即可延續會籍。

▲▼China Airlines,中華航空,華航,客機,航班,空中巴士A330,B-18309,出國,旅遊,松山機場,航空業,觀光,Airbus A330。（圖／記者李毓康攝）

▲因應疫情無法出國，華航華夏會員累積哩程效期將自動展延至2021年12月31日。（圖／記者李毓康攝）

華航表示，除延長哩程時效外，會員於華航eMall網站購物，也可使用華夏哩程折抵消費現金，每1,000哩可折抵新台幣90元，凡單一種類商品購買金額加總達90元以上，就可使用全哩程折抵購物金，最高可折抵9,000元。

另外，華航對於旅客會籍資格，也提供會籍晉升、續卡優惠方案，讓更多會員可以更優惠條件延長會籍，待疫情結束，持續享受華航各項優先禮遇及舒適旅程。

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