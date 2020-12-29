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華航稱空服員外站津貼是暴利　請求法院撤銷再敗訴

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,空姐,機組人員,桃園機場,桃機,出國,流感,空服員,中華航空,華航,航空業。（圖／記者李毓康攝）

▲華航起訴要求撤銷空服員外站津貼，二審再敗訴。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市空服員職業工會在2016年6月間發動大罷工，最後華航與工會協商後，達成調高外站津貼等7項協議，結束罷工。但華航認為工會以突襲式罷工的方式，逼迫公司簽下不平等協議，外站津貼更是民法上「暴利行為」，因此起訴要求法院撤銷。一審華航敗訴，上訴二審後，高院29日仍判華航敗訴。

桃園市空服員職業工會2016年6月21日通過空服員罷工投票，2天後華航空服員罷工，造成航班大亂，差點影響總統出訪。最後初上任的董事長何煖軒與工會簽下7項協議，包含調整外站津貼，從每小時2美元調到4美元．隔年調到5美元。

華航不滿，提出民事訴訟，主張當時工會發動之突襲式罷工行為，客觀上已對公司造成急迫狀態；而且工會在取得重擊公司營運之談判優勢情況下，乘何煖軒輕率、無經驗，要求他簽署協議，否則罷工不會終止，何煖軒迫於當時如不接受工會所提條件，航班不知何時能恢復正常營運，故在未深思熟慮下簽署系爭協議，且系爭協議之給付內容顯失公平。因此主張依照民法「暴利行為」之規定，撤銷外站津貼的協議。

一審法院審理時，工會主張，早在2016年4月起即開始舉辦多達十餘場之罷工說明會，期間並多次與公司反應並欲進行勞資協商，均未獲公司正面回應，工會於不得已情況下進行罷工投票，投票期間長達12日之久，所以工會已依法履踐罷工投票程序，係合法行使罷工權，絕非突襲罷工，協議也無「暴利行為」之問題。

一審法院最後認定華航公司曾派遣律師參與罷工前的協調會議，再加上調高外站津貼也是雙方簽磋商許久才決定，並非經率急迫無經驗的決定，故判決華航敗訴。華航上訴，二審高等法院審理後，29日再度駁回華航請求。可上訴。

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