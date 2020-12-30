民進黨反擊國民黨把臉書「按怒」當失政：荒謬的輿情解讀

▲民進黨網路社群中心主任范綱皓。（圖／范綱皓臉書）



記者陶本和／台北報導

國民黨30日舉行記者會，用民眾過去一年按「憤怒」數量，列出前10名政府的「失政」。對此，民進黨網路社群中心主任范綱皓下午表示，這是荒謬的判定方式，他也指導國民黨如何解讀網路輿情，要求藍營不要為了政治利益扭曲事實。

范綱皓表示，他不知道國民黨是用什麼關鍵字去定義「口罩之亂」的相關文章，但以求公平起見，他也用QSearch 聲量系統，從今年1月1日到今天，用「口罩」兩個字當關鍵字搜尋。

范綱皓指出，臉書社群上有932,904篇貼文，按怒有超過600萬個，看起來很憤怒，但愛心跟笑臉相加卻超過1300萬個，按讚有近2億個，「如果是這樣，難道就能解讀民眾對政府的口罩政策感到滿意？當然不行」。

同理，有關中天不續照的議題，范綱皓指出，國民黨稱民眾很怒，但這根本無法判斷，這些憤怒是對政府的憤怒，還是對中天的憤怒，「國民黨直接解讀成這是對政府施政產生的憤怒，絕對是輿情上的超譯」。

范綱皓說，網友按怒，代表的只是民眾的負面情緒，但是到底是對誰憤怒，對誰不滿，恐怕要有更細緻的解讀，不能直接解讀為是對政府的不滿。

范綱皓指出，更重要的是，有部分的民眾按怒，但是有更多的民眾按愛心、微笑、讚，這些正面的情緒國民黨要如何解讀？

他強調，網路輿情的解讀，是一門專業，請國民黨尊重專業，不要為了自己的政治利益，先射箭再畫靶，扭曲事實，這樣才能獲得人民的信任與支持。