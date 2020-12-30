監委質疑馬政府犧牲主權　監察院：國人有知的權利

▲馬英九。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

監察院外交及僑政委員會召集人、監委林文程質疑，馬政府時期以中華台北名義和觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），涉及出賣國家主權，行政院長蘇貞昌更指示外交部配合監委追查真相。前總統馬英九30日反擊，故總統李登輝、歷任總統他和陳水扁，以及現任總統蔡英文都用中華台北。對此，監察院強調，從未論及使用中華台北名稱的對錯問題，而是馬政府與對岸密切協商做出何種承諾，國人有知的權利。

馬英九29日下午出席前國安會秘書長胡為真新書發表會「疾風勁草：胡宗南與國軍在大陸的最後戰役」。針對監委質疑出賣國家主權，馬英九會前受訪表示，不只是總統蔡英文任內，從前總統李登輝、陳水扁，到他，再到蔡英文，都使用中華台北，不知道林文程要說哪一位是喪權辱國。

對此，監察院表示，林文程的發言及事後新聞稿，從未論及使用中華台北名稱之對錯問題，此次詢問的關鍵，在於當年我國為參加世界衛生大會年會，曾與對岸密切協商，北京當局已坦言，兩岸當年協商曾涉及主權議題，究竟當年政府在協商時作出何種承諾？何種讓步？國人有知的權利。

監察院認為，主權是國家最重要、最核心利益，不容有損，過去政府對協商內容密不公開，啟人疑竇，社會各界質疑當年政府曾犧牲我國主權，甚至接受2005年WHO秘書處與中國衛生部簽署傷害我國主權之備忘錄之聲音不斷，監察院外交及僑政委員會4位監察委員本於職權，以客觀、中立立場進行調查，盼還原當年真相，以捍衛國家利益及人民知的權利。