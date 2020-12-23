中美將會進入停戰期！　韓專家：相互讓步「找到契合點」

▲習近平與拜登2013年在北京會面。（圖／路透）

文／中評社

距離拜登正式入主白宮的日子越來越近，韓國國家戰略研究院外交安保負責人申範澈博士日前接受了中評社記者的專訪，就拜登當選後的外交人士任命、韓美關係、中美關係、美國亞太戰略等進行了分析。

申範澈表示，拜登政府還未開始運作，所以提前預判下一屆政府的外交政策還為時尚早，而且，拜登政府的人選在最終確定之前，我們真的很難知道。只是，拜登當選人在民主黨內部代表著穩健派，而哈里斯副總統當選人是進步派的代表，可以確定的是，總統與副總統形成了一種均衡，所以人事任命可選擇的面相對比較寬裕。

米歇爾普魯諾前國防次官作為國防長官有利的候選人被廣為提及，如果是這樣的話，那麼將會產生第一位女性國防長官。只是，美行政部人選會顧忌到國內的政治考慮，所以，如果民主黨內部將政治人物任命為國務長官與國防長官，那麼米歇爾普魯諾可能會被擠出圈外。米歇爾曾在奧巴馬政府執政第一期擔任政策輔佐官，她高度評價了來自中國的威脅。現在在拜登團隊內對中國問題的理解度比較高，而且主張採取正確牽制的人也是米歇爾，所以在接下來的韓美日安保合作上，美國的要求可能也會比較挑剔，這是我們需要考慮的。

在韓美關係上，拜登認為對同盟國過度的壓迫是不可取的，所以除了中國問題，我覺得韓美關係可能會變好，也就是說，在防衛費分擔金以及駐韓美軍的問題上，美國可能會表現的友好。只是，在中國問題上，美國要求韓國站在自己這一邊的壓迫會更加地強烈。

▲美國現任總統川普與總統當選人拜登。（組圖／路透）

一般而言，拜登政府在對外政策上的基調會是重視「規範」與「網路」，以「對話」和「外交」為根本。我們有必要注意拜登在大選過程中發表在《外交季刊》雜誌上的稿子，在這裡拜登指出「中國的知識產權問題，企業補助金等中國政府不當的經濟活動，所以有很大可能壓迫並要求中國遵守經濟規則，而在這種情況下，會激活同盟網，所以在亞洲範圍內會強調韓美日或者是韓美日澳安保合作。

在亞太戰略上也不會有根本的變化。拜登當選人在和文在寅總統第一次通話當中強調「韓國是印度太平洋的核心軸」，而延用這個詞匯將意味著繼承奧巴馬政府時期為了封鎖中國進軍太平洋而採取的「亞細亞太平洋要再均衡戰略」，今後拜登政府在加大對中國企業制裁的同時會要求同盟國參與的可能性也將會提高。只是壓迫中國的方式是多方的，規範的，這一點區別於特朗普，所以會活用通商、人權等主要規範內容，按照熱點類別來提出問題。雖然其形式可能比較柔和，但內容會相當挑剔。只是提出規範性的問題並不是在短時間內能夠動員起來的。這裡面涉及到同盟國們跟隨的問題，所以大約半年左右的時間，美中間的矛盾很可能會進入停戰期，那時美中兩國會如何製造合作的縫隙才是向後去向的關鍵。也就是說，相互之間讓步，甚至找到契合點，提前將矛盾的要素最少限度地消除。外交政府運作初期，中國也還表現出協助的姿態，所以考慮到這種情況，美中兩國達成協調的可能性也是充分存在的。

至於朝鮮（編按：北韓）核問題會何去何從？申範澈說，從拜登在《外交季刊》上提及的對待朝核問題，將會爭取包括中國在內的各方的合作，從這一點來看，好像也有考慮多方協商的框架。也就是說，在實施制裁以及朝鮮的實質性無核化問題上，美中之間的合作是有可能的。如果美國邀請中國參與其中而不能的話，也不排除加強壓迫的可能性，只是就美中關係而言，美國並不占有優勢，所以我們有待繼續觀察情況。即使美國壓迫中國和朝鮮，但能不能如期所願也是一個未知數，未知性比較大，所以就趨勢本身而言，我們是很難預料的。

拜登當選人在指出，在過去的美朝對話當中，無論是特朗普總統也好，金正恩委員長也罷，都未取得成果。所以，他會在實務團隊逐一商榷後重啟對北政策，而實務團隊的人事任免需要在行政部門上台以後才能進行，即便再快，也可能會任命對朝協商特別代表，但對於目前的拜登政府來說，優先順序並不是朝鮮核問題，而是國內問題，更準確地說，就是新冠疫情，所以對朝協商很可能需要等待一段時間。

如果展開實務協商，那麼協商很可能朝著「朝鮮核能力的縮減」，也就是階段性的方向回旋，但問題的關鍵在於朝鮮是否有無核化的意志。如果沒有的話，可能會經歷陣痛（協商本身就進行不下去），但從階段性核能力縮減的可能性還存在這一點來看，協商的可能性也還是是充分存在的。但就像我之前屢次強調一樣，最重要的是即便韓國、美國、中國在怎麼努力，如果朝鮮沒有無核化的意志，那麼協商將會很難進行。不管拜登政府外交政策方向如何，如果明年朝鮮的路線，更準確地說，沒有對於無核化的意志的表明，那麼無核化協商真的很難預測。除此之外，美國行政部門由誰入駐也將會對朝政策產生變化，所以這些都有待觀察。

就結論而言，拜登政府的對朝政策會以縮減朝鮮的核能力，最終追求朝鮮半島無核化地帶為重點。只是，對於金正恩委員長而言，是否接受拜登政府對話的方式，是否挑釁而造成緊張的局面，正處在十字路口。雖然變數比較多，比較難展望，但如果朝鮮在1月或3月挑釁，那麼事態的發展方向可能會變，但如果沒有的話，估計夏季會進行實務協商。美朝兩國都知道協商的必要性，只是在考慮在什麼水準進行，而現在還未具體化。而且，協商的團隊是由鷹派構成，還是由現實派構成也是個未知數。只有協商的團隊定下來之後才能預測。

▲白宮新任國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）

作為有力的人選，首先，托尼布林肯前副國務卿會被任命為新的國務卿。托尼布林肯在2016~2017年聯合國安全理事會強化對朝制裁的時候，曾與韓國政府協同制定對朝制裁。此人被認為是對朝強硬論者，但這有失偏頗。所謂對朝強硬論者，應該是在朝鮮不棄核時主張使用武力的人，而活用協商手段的人並不能成為強硬論者。托尼布林肯在接下來的時間面對朝鮮的時候，有可能認為有效地利用制裁手段是最優的，只是，如果他負責對朝政策，也有可能活用制裁手段的同時堅持接受無核化協商的立場。

申範澈最後也表示，最理想的核協商就是指朝鮮棄核。即使不是從一開始，在某一個時間點協商進行，朝鮮放下核，在無核化的最終狀態，也就總的路線圖上達成共識，並階段性地履行將會是最理想的狀態。但對於朝鮮是否會選擇這條路，我個人認為絕不會那麼輕易選擇。