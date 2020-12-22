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美制裁「侵犯人權中國官員」　陸外交部：簽證武器化是錯誤的

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國為了展現對於涉及侵犯人權的中共官員的究責，國務卿蓬佩奧21日宣布，未來將禁止這些人士進入美國，其家人可能受到相同的限制。對此，中國外交部發言人汪文斌在22日的例行記者會上表示，有關行徑嚴重干涉中國內政，阻礙兩國正常人員來往，損害中美關係，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

在中國外交部22日的例行記者會上，有彭博社的記者發問，美國國務卿蓬佩奧宣布，對中方官員實施進一步簽證限制，並稱這些官員被認定對侵犯人權的行為富有責任或參與相關活動，中方對此有何評論？

對此，中國外交部發言人汪文斌回應，過去4年來，在蓬佩奧的領導下，美方簽證政策「武器化」，藉口所謂涉港、涉疆、涉藏、宗教、人權等問題，對中方人員不斷實施簽證制裁，並稱這項決定是「錯誤的做法」。

汪文斌進一步指出，中方已對近期干涉中國內政、損害中方利益、破壞中美關係負有主要責任的美方人員及家屬實施對等反制，中方敦促美方糾正錯誤，撤銷對中方人員的所謂簽證制裁，中方將視美方舉措繼續採取必要正當措施，堅決維護自身正當利益。

據悉，美國在11月9日、12月7日分別對於中國侵犯人權官員祭出制裁，蓬佩奧21日又依據「移民與國籍法」，對於涉及侵犯人員的中方官員實施簽證限制，並呼籲北京當局立即釋放受到施壓的有關人士。

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