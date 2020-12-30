千人連署ETC收歸國有！學者認同多元支付　提醒「別把政府想太偉大」

▲網紅提案將國道ETC收歸國有（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者李宜秦／台北報導

國道電子收費系統於2025年屆期約滿，網紅鬼才阿水在公共政策網路參與平臺，提議國道ETC收歸國有，開放多元支付方式供用路人選擇。對此，有學者認同提案中的多元支付，但也直言「不要把政府單位想得這麼偉大有彈性，現在已經不是大有為政府的時代」。

網紅鬼才阿水提議國道ETC收歸國有，提案在平安夜上線已有1686人附議，附議期限仍有54天，還需3314人附議才能達標。提案認為收歸國有有四大好處，包括避免財團壟斷、澳洲與加拿大約滿後也國營、不必強迫安裝eTag、引入多元支付方式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼網紅提案國道國道ETC收歸國有，三天有上千人附議。（圖／截自公共政策網路參與平臺）

交通大學運輸與物流管理學系退休暨兼任副教授黃台生表示，不要把政府單位想得這麼偉大、有彈性，政府管理單位有用人、用錢都有名額與預算，彈性不可能比民間企業更大，該提案希望做到的面向，反而是BOT廠商較能做到，可呼籲主管單位續約時寫明，要求廠商須在期限內做到，否則進行換廠商等手段。

黃台生直言，「大家不要還有大有為政府的概念，什麼事情都覺得政府可以幫我做到，其實做什麼事都要錢要人」，對於提案提及的多元支付，他表示相當認同，但相比下來，絕對是BOT廠商的績效會高過政府。

▲▼有網友對該提案持反對意見。（圖／公共提案平台）

黃台生舉例，台灣高鐵公司也是BOT廠商承包，不是收歸國有，而是以政府持有股份方式營運，高鐵的設施、品質、服務品質都是沒話說，反觀一直都是由政府管理的台鐵，不只預算緊縮，人力也短缺，且國營事業員工做得好、做不好都領一樣的薪水，要隨意換人也有困難，BOT廠商的菁英管理彈性、效率都做得比政府更好。

黃台生建議，提案內說到引入多元支付方案，可以在合約內明定，要求廠商在期限內完成作業，否則就更換廠商，且網友也不需要有迷思，認為遠通必定能拿下2025年的合約，主管單位會評估績效與服務，再進行決定。

【更多相關報導】

網紅提「國道ETC收歸國有」千人附議！網戰翻：沒效率還走回頭路