男騎電動自行車誤上國道！紅斑馬開警報器尾隨　大車加入護航

▲有民眾騎電動自行車誤駛國道1號高速公路，民眾發現報請國道警察第四大隊巡邏車，護送該民眾從新市便道平安離開高速公路。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社）

記者林悅／台南報導

有網友PO文上傳影片「電動自行車行駛國道北上永康交流道至台南系統交流道」案，國道警察第四大隊指出，該民眾騎電動自行車誤駛國道1號，巡邏車發現後，開啟警報器、警示燈攔停該自行車騎士，將其護送至新市便道平安離開高速公路。

國道警察第四大隊指出，本案為一部電動自行車由國道1號北向319公里永康交流道駛入國道1號往北行駛，沿途行駛外側路肩，途中行經北向台南系統交流道出口匝道時，跨越出口匝道車道並由外側路肩行駛往北。

四大隊勤指中心接獲通報後，立即派遣巡邏車前往查看，巡邏車於北向315公里外側路肩發現該名自行車騎士，因當時路段車流較多，巡邏車以開啟警報器、警示燈攔停該自行車騎士，將其護送至新市便道平安離開高速公路。

警方說，當時執勤警員觀察現場狀況，研判其危險性後，將巡邏車以開起警報器、警示燈行駛於電動自行車後方，防止發生危害，同時加強警示後方車輛，警車前方有事件發生，同時間多部大車亦行駛於示警警車後方協助降低後方車輛車速，等順利排除自行車騎士離開高速公路且人車平安後，值勤員警才返回駐地進行後續查察。

國道第四大隊將持續利用各種宣導機會提醒民眾，騎乘電動自行車或機車勿上高速公路，如已誤入高速公路後請立即於路肩停車，警方會立即前往處理，千萬不要於高速公路車道上任意行駛，以防造成自身及其他用路人之危害。同時警方感謝當時行駛於巡邏車後方的多部大型車輛，協助示警巡邏車，降低後方車輛行車速度，無任何危害發生，四大隊對此深表感謝。

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