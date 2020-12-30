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網紅提「國道ETC收歸國有」千人附議！網戰翻：沒效率還走回頭路

▲國道1號彰化南下路段上午塞車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲行經國道需繳交過路費。（圖／記者唐詠絮翻攝）

李宜秦／台北報導

國道電子收費系統於2025年屆期約滿，網紅鬼才阿水在公共政策網路參與平臺，提議國道ETC收歸國有，開放多元支付方式供用路人選擇。針對此案網友分兩派意見，支持者說「路是國家的該由政府管理」，反對者則認為「國營化不只效率低落，也不一定能達成多元化支付目標」。

網紅鬼才阿水在公共政策網路參與平臺，提議國道ETC收歸國有，由民眾自主選擇付款方式，，提案在平安夜上線已有1686人附議，附議期限仍有54天，還需3314人附議才能達標。

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▲▼網紅提案國道國道ETC收歸國有。（圖／截自公共政策網路參與平臺）

▲網紅提案國道國道ETC收歸國有。（圖／截自公共政策網路參與平臺）

提案指出，ETC收歸國有有4大好處，第一，國道電子收費系統收費服務如同電力、水力等民生公用事業，收歸國有由國家經營，可避免單一財團壟斷。

第二，澳洲與加拿大在國道收費系統原本也是採取BOT方式，由民營企業進行承包，但在經營的合約到期後，收費系統之所有權即移轉給政府，而不是持續交給特定財團經營。

第三，未來的ETC在收歸國有後，可用交通部既有之車牌辨識技術，使民眾可以有多元選擇，不用侷限在「必須」安裝eTag的困擾。

第四，就長遠來看，引入多元第三方支付途徑，除可強化國家自主建立的台灣Pay市場佔有率，而多家的支付平台所提供的獨家方案或優惠更能使民眾受惠，達到政府、廠商、人民「三贏」局面。

▲▼網紅提案國道國道ETC收歸國有。（圖／截自公共政策網路參與平臺）

▲臉書粉專「我用胸部思考」聲援提案，直接hashtag點名交通部。（圖／截自臉書）

針對該提案，網友分為兩派意見，支持網友認為「路是國家的，滿約不該再續約」、「是應該由政府來管理了」。反對網友則認為，「不認同收費系統全部回歸國有，行政效率並不會比較高，目前就已經有車牌辨識技術，也沒有強制人民要安裝eTag，有許多人選擇不裝，固定至便利商店繳費或網路信用卡刷卡」。

還有持反對意見的網友說，「看看FinTech的發展好了，民營銀行推出的金融支付APP、帳戶功能性、優惠服務，遠遠超越官股銀行(尤其台灣銀行的APP)，不認為國營化可以將多元支付發展的多盡善盡美」。

▲▼有網友持反對意見。（圖／公共提案平台）

▲▼有網友針對該提案持反對意見。（圖／截自公共政策網路參與平臺）

▲▼有網友持反對意見。（圖／公共提案平台）

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