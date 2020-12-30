屏東跨年K歌之夜如期舉行！防疫升級...這4種人「不要來」

▲防疫升級，屏東縣跨年晚會如期千禧公園舉行 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東水導

屏東縣政府跨年晚會31日將於屏東市千禧公園登場，為降低感染風險及提升活動安全，縣府加嚴防疫措施，呼籲民眾場內應全程戴口罩、除補充水份外禁飲食、攜帶手機並保持開機。若為居家隔離、居家檢疫、自主健康管理期間者，或有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常的民眾請勿參加活動。

因應國內疫情升溫，屏東縣跨年活動防疫措施也升級，參與活動的民眾須全程配戴口罩、進行手部消毒、保持社交距離，另為減少飛沫傳播機會，活動現場禁止飲食，建議民眾進場前先用餐完畢。縣府也將發送手機簡訊告知活動訊息以及防疫訊息。

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文化處表示，配合中央疫情指揮中心規定，跨年市集所販售商品中皆以「完整不外露」包裝為主，飲食類攤商也配合停止現場烹飪與試吃活動。現場工作人員會以手舉牌與大型立牌標示防疫措施，如經勸導無效，將依傳染病防治法處新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

縣府提醒，受到寒流影響，跨年晚上至元旦清晨氣溫較低，請民眾外出要記得注意保暖。

屏東跨年晚會以「K歌之夜」為主題，當日市集活動下午2時開始，表演活動於晚上7點半陸續登場，邀請光良、孫淑媚、董事長樂團、徐懷鈺等10組歌手陪伴民眾一起迎接2021年到來。詳情可上屏東縣政府文化處官網查詢。

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