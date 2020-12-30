氣溫急降！蔡英文籲民眾注意保暖　「多帶一件外套都不嫌麻煩」

▲蔡英文提醒民眾注意保暖。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

受到入冬首波寒流影響，中央氣象局觀測30日清晨全台平地最低溫出現在桃園市楊梅區的9.7度，且各地氣溫仍迅速下降中。總統蔡英文也發文提醒民眾注意保暖，出門多帶一件外套、多披一條圍巾都不嫌麻煩。

「很冷喔！真的不要小看寒流！」蔡英文在臉書指出，入冬以來最強的一波寒流30日已抵達台灣，根據中央氣象局預報，這波寒流將從今天一路影響到元旦，而且很不巧，跨年夜當晚到隔天，更是最寒冷的時刻。

蔡英文特別提醒民眾，這幾天只要有出門，一定要特別注意保暖，多帶一件外套、多披一條圍巾都不嫌麻煩。從事農漁業的朋友，也請多留意低溫造成的影響。

針對有計劃參加跨年或元旦的大型活動的民眾，蔡英文則呼籲，記得務必遵守指揮中心各項防疫規範，戴好口罩、做好保暖喔。

這波寒流自30日起至元旦影響台灣。中央氣象局30日清晨4時發布低溫特報，提醒民眾今日上午起至31日白天，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率。

新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

另外，南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣則有10度以下氣溫發生的機率。