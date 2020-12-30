小霸王遭嗆沒多冷！網憶「2016年寒流」秒抖：高雄3度、信義區下雪

▲上一波霸王寒流，連台北都有下霰和下雪。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

天氣才轉好一天，隔日馬上迎來首波寒流，更是入冬以來最強的「小霸王寒流」。不過就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「根本沒霸王級吧！？」文中直呼「還以為有多冷勒！結果根本沒多冷呀！這樣還敢稱霸王級寒流，離上次那種級別還差很遠吧！？」意外吸引其他人狂回憶2016的霸王級寒流有多可怕。

貼文一出，馬上有人表示認同，感覺稱作「霸王級」還相去甚遠，「這種天氣走在路上都快熱暈了，哪裡冷」、「就一般寒流而已」、「穿厚外套結果在捷運上熱到脫掉」、「應該說這種溫度在台灣算難得的低了，當然跟東北亞國家不能比」、「早上出門前房間21度，有點弱的霸王」、「笑死寒流，早上熱醒，穿3件睡覺。」

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▲有網友認為，這一波寒流沒有到很冷。（示意圖／記者李毓康攝）

也有網友回憶起2016的某一波霸王級寒流才是真的冷，「上次連高雄都3度左右，這次真的沒什麼」、「上次信義區都在飄雪」、「根本沒有很冷……2016那波才是真的冷」、「上次一開始下霰，後來真的下雪，有雪花結晶」、「上次台北都下雪了，這次算個屁寒流。」

但有人則是認為，這波寒流是越晚越冷，白天感覺當然沒那麼強烈，可是也已經有感覺變冷了，「晚上會再降一波吧」、「晚上會更冷」、「晚上我再看你這篇會不會自刪」、「又還沒到最冷的時候」、「早上或多或少有日照。晚上就知道了」、「明天才是最冷的時候，現在就在喊什麼」、「為什麼很多人搞錯最冷的時間點？氣象不會看膩」、「我穿兩件羽絨上班，冷爆好嗎？」

▼2016年霸王級寒流來襲時，竹子湖曹家花田香農田被雪覆蓋。（資料照／曹家花田香提供）