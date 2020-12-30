　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國公民記者張展遭判刑　美國務卿蓬佩奧喊話北京：無條件放人

▲▼蓬佩奧表示，美國在檯面下仍致力於與北韓協商。（圖／達志影像／美聯社）

▲蓬佩奧批評中共，並要求無條件釋放公民記者張展。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓29日專電

中國公民記者張展因報導新冠肺炎疫情遭判刑4年，美國國務卿蓬佩奧今天批評，外界再次認知到中共不擇手段噤聲異議人士，美方強烈譴責北京作為，並要求立即無條件釋放張展。

張展因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）初期報導疫情，被控「尋釁滋事」，28日上午遭中國法院判處4年有期徒刑，引發國際關注。美國眾議院外交委員會當天推文痛批，北京持續噤聲張展等吹哨人的作為實為可恥。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天則發聲明，代表美方強烈譴責中共針對張展案進行「虛假訴訟」，並將她處以刑期。

蓬佩奧表示，中共再次顯露出其會不擇手段噤聲質疑黨立場人士的本性，即便是關乎重要公衛資訊。他強調：「撒謊是威權政體的特性，而非設計瑕疵。」

蓬佩奧指出，中共打從一開始就限制並操控疫情資訊，並殘酷地將醫師李文亮、中國律師陳秋實及武漢市民方斌等勇敢說真話人士噤聲。他說，就是因為中共嚴重瀆職，世界才必須仰賴來自張展等公民記者之未受當局審查報導，以在北京對媒體嚴加管控之際了解武漢真實情況。

蓬佩奧抨擊，北京對張展案草草進行訴訟，外國人士也被擋在法庭外不得其門而入，「這顯示中共有多怕說真話的中國人」。

他說，中國政府畏懼資訊透明，持續壓迫人民基本自由，種種行為是虛弱而非力量的展現，也對所有人們構成威脅。他強調，美國永遠會支持中國人民自由、和平表達意見的權利。

ET快訊
寒流暴跌15度「入夜最凍探3度」　今晨9.8℃新低！陽明山區
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國公民記者張展遭判刑　美國務卿蓬佩奧喊話北京：無條件放人

台裔設計師Alexander Wang「性醜聞連環爆」　餵毒灌酒強迫看私處

正妹舞者「疑當小三」被暗殺！路邊遭近距離開槍　驚悚畫面曝光

川普「2000美元紓困金」案　遭共和黨參院領袖封殺

快訊／英國「變種病毒」入侵美國！　科羅拉多州出現首例確診

歐盟27成員國批准英脫歐後貿易協議　為元旦暫適用鋪路

英連2天確診創新高！破4萬染疫才過24小時　再暴增逾5萬人中鏢

波音737MAX美國禁航20月後復飛！ 首航邁阿密飛往紐約

美國人最尊敬男性「川普位居榜首」　終結歐巴馬蟬聯12年紀錄

父母讓鄰居痛毆女兒驅魔…丟進冰冷池塘　警見遺體驚「全身紫斑」

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

Makiyo聽到羅志祥「不是說好不提對方」　「知錯能改可給機會」嘆：但好像滿難的...

5寶爸遭爆用善款改車、買新機！　妻抱孩出面回應：根本沒車可改

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

台中「五寶爸」元旦起正式開工！　汽車美容老闆：會提供機車代步

飛輪海出道15周年！　汪東城曬4人合照「太多網傳讓人無從開口」

中國公民記者張展遭判刑　美國務卿蓬佩奧喊話北京：無條件放人

台裔設計師Alexander Wang「性醜聞連環爆」　餵毒灌酒強迫看私處

正妹舞者「疑當小三」被暗殺！路邊遭近距離開槍　驚悚畫面曝光

川普「2000美元紓困金」案　遭共和黨參院領袖封殺

快訊／英國「變種病毒」入侵美國！　科羅拉多州出現首例確診

歐盟27成員國批准英脫歐後貿易協議　為元旦暫適用鋪路

英連2天確診創新高！破4萬染疫才過24小時　再暴增逾5萬人中鏢

波音737MAX美國禁航20月後復飛！ 首航邁阿密飛往紐約

美國人最尊敬男性「川普位居榜首」　終結歐巴馬蟬聯12年紀錄

父母讓鄰居痛毆女兒驅魔…丟進冰冷池塘　警見遺體驚「全身紫斑」

推嬰兒車買內衣遭拒　年輕媽獨自帶兒吐委屈！對話重現媽媽們全怒

「腸子長到心臟」17天沒大號！　便秘女還原真相：大家口下留情

灰熊「新人王」腳踝大扭　莫蘭特將缺席3到5週

中國公民記者張展遭判刑　美國務卿蓬佩奧喊話北京：無條件放人

大怒神斷崖式降溫！「寒潮爆發」冷空氣到台南了　民眾驚：颱風天

返鄉圍爐隔離一個月花10萬　台商「缺一方案」嘆不敢回家

台裔設計師Alexander Wang「性醜聞連環爆」　餵毒灌酒強迫看私處

正妹舞者「疑當小三」被暗殺！路邊遭近距離開槍　驚悚畫面曝光

川普「2000美元紓困金」案　遭共和黨參院領袖封殺

李棟旭用粉底液打造「偽素顏」！5款推薦男女都適合　拍出自然裸光肌

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

國際熱門新聞

加護病房起火　7新冠患者活活燒死

克羅埃西亞地震　已知至少1死

工人討薪水　遭老闆暴力傷害致死

棍不夠用　曲棍球教練妻性侵男孩

護川奇招　共和黨議員告副總統

快訊／英「變種病毒」入侵美國！1例確診

父母放任　鄰居將女童驅魔致死　

快訊／時尚大師皮爾·卡登去世　享耆壽98歲

美國人最尊敬男性「川普位居榜首」

美俄聯手破獲330公斤古柯鹼　市價達281億元

歐中投資貿易協定　預計30日宣布

腳爽擺置物箱上！下秒慘遇車禍「骨頭刺穿皮膚」

阿嬤求幫修GameBoy　任天堂神應對

英連2天確診創新高！破4萬染疫隔天再暴增5萬例

更多熱門

相關新聞

Alexander Wang「性醜聞連環爆」曝餵毒灌酒惡行

Alexander Wang「性醜聞連環爆」曝餵毒灌酒惡行

台裔美籍設計師王大仁（Alexander Wang）及其同名時裝品牌享譽國際，但近期他卻被爆出一系列的性侵醜聞，指控的內容包括對被害人撫摸性騷以及灌酒、下藥，甚至性侵。這些報料在抖音海外版短影音平台「TikTok」，以及Instagram等社群網站冒出後立刻被瘋傳，目前Alexander Wang及其工作室對此均無回應。

快訊／英「變種病毒」入侵美國！1例確診

快訊／英「變種病毒」入侵美國！1例確診

波音737MAX美國復飛！首航邁阿密飛紐約

波音737MAX美國復飛！首航邁阿密飛紐約

美國人最尊敬男性「川普位居榜首」

美國人最尊敬男性「川普位居榜首」

美俄聯手破獲330公斤古柯鹼　市價達281億元

美俄聯手破獲330公斤古柯鹼　市價達281億元

關鍵字：

中國公民記者張展美國北美要聞蓬佩奧國務卿Mike Pompeo

讀者迴響

熱門新聞

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

即／台中壓路機輾過同事　工人骨折慘死

寒流到台灣了！2次寒潮爆發21度→6度

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

即／北捷乘客昏倒命危！他「手染血」CPR搶命

前雇主爆五寶爸「2週工程4萬薪」嫌太少

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」

亞歷媽法國確診新冠肺炎！　和老公都中鏢

運動內衣穿10年　D罩杯垂成八字奶急求醫

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

加護病房起火　7新冠患者活活燒死

體感暴降15°C冰冷48小時！7縣市6°C↓

更多

最夯影音

更多
台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職
花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面