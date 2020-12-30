台裔設計師Alexander Wang「性醜聞連環爆」　餵毒灌酒強迫看私處

▲Alexander Wang被爆性醜聞。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

台裔美籍設計師王大仁（Alexander Wang）及其同名時裝品牌享譽國際，但近期他卻被爆出一系列的性侵醜聞，指控的內容包括對被害人撫摸性騷以及灌酒、下藥，甚至性侵。這些報料在抖音海外版短影音平台「TikTok」，以及Instagram等社群網站冒出後立刻被瘋傳，目前Alexander Wang及其工作室對此均無回應。

綜合外電報導，有關長髮飄逸的時裝設計師Alexander Wang的性醜聞，第一起是在TikTok上出現的，小男模慕尼（Owen Mooney）發布了一系列的短影音，對大眾傾吐自己如何遭到Alexander Wang的毒手。

慕尼指控道，2017年他在紐約一家夜店玩樂，卻在未表達同意下遭Alexander Wang強行撫摸。貼文在關注模特兒行業的IG帳號「Shxt Model Management」分享後，慕尼的故事和帳號瞬間在社群網路上廣為流傳，也有許多人跟著發聲，指控Alexander Wang對他們做出的惡行。

另一個關注時裝工業的IG帳號「Diet Prada」也分享了穆尼的故事，並表示其實自己過往已經聽過一些傳聞，像是Alexander Wang對年輕的模特兒情有獨鍾，但這還是第一次有人真的站出來揭露這件事。

性醜聞如雪球般越滾越大，其他包括Alexander Wang未經同意擅自在酒水裡下藥餵食被害人，接著撫摸對方，也有人表示被灌酒醉後遭撿屍。此外，一名自稱是跨性別女性的帳號也表示受到Alexander Wang的性暴力，更被迫露出自己的私處給他看。

事實上，曾經是Alexander Wang謬思女神的嘻哈歌手班克斯（Azealia Banks），就曾在Instagram帳號上分享匿名帳號的指控，雖然現在原始貼文已經刪除，但在推特上就能查到該貼文的截圖。而推特上對於Alexander Wang的指控其實早有多則，部分甚至能回溯至多年以前。

儘管目前沒有任何一則指控被證實為真，但關於Alexander Wang如何對他人做出性侵犯與違法情事的故事，仍繼續在網路上被更多人看見。目前Alexander Wang與他的工作室均未對此回應。