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嘉縣餐飲業者衛生管理分級評核　32家優級24家良級

▲嘉有好食堂！109年度餐飲衛生評核暨樂齡食安優良共餐廚房頒獎典禮。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲109年度餐飲衛生評核暨樂齡食安優良共餐廚房頒獎典禮。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局推動餐飲業者之衛生管理分級評核，舉辦「嘉有好食堂-109年度餐飲衛生評核暨樂齡食安優良共餐廚房頒獎記者會」，有56家業者分別榮獲優級(32家)及良級(24家)認證，分別授予標章獎勵，由縣長翁章梁親自頒獎，現場還安排「冰箱體檢大PK」及「美味嚐鮮」活動，場面熱絡，別具衛生教育意義。

▲嘉有好食堂！109年度餐飲衛生評核暨樂齡食安優良共餐廚房頒獎典禮。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲評鑑獲獎餐廳。（圖／記者翁伊森翻攝）

透過示範教學，翁縣長也跟著營養師學習如何整理冰箱，原則包含冰箱最多8分滿、冷凍保存原則應將加工食品放置於上層，生鮮食品放下層等，在學習新知後，翁縣長立即現學現賣，親自出題測驗前來參與活動的議員們是否都已熟記口訣，將整理原則融會貫通，場面熱絡，充滿歡笑聲。

▲嘉有好食堂！109年度餐飲衛生評核暨樂齡食安優良共餐廚房頒獎典禮。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲中埔和睦社區獲樂齡廚房優級。（圖／記者翁伊森翻攝）

衛生局為提昇嘉義縣餐飲業者食安管理，辦理年度餐飲衛生管理分級評核，共60家餐飲業者參加評核，經專家學者評核結果，上午在嘉義創新學院舉辦頒獎記者會，頒發優良分級標章，翁章梁更讚譽，許多店家都評核視為最高榮譽，標章正代表著通過政府的把關，店家的食品衛生安全值得信任！

▲嘉有好食堂！109年度餐飲衛生評核暨樂齡食安優良共餐廚房頒獎典禮。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲布袋巨無霸海鮮霸王肉圓獲餐廳組優級。（圖／記者翁伊森翻攝）

評核項目包含員工衛生、作業衛生、場所衛生、食材管理、溯源資料建立及廢棄物管理等，經過現場實地查核，符合食品良好衛生規範(GHP)，皆須完成食品業者登錄者；衛生局將優良業者名單建置於衛生局及文化觀光局網站，供民眾參閱相關資訊。

另外，為使社區長者吃的健康，衛生局營養師結合餐飲衛生專家，推動｢樂齡食安優良供餐廚房｣，採逐年分段輔導，實地走訪60個社區據點，選出｢10優10良｣共餐據點；過程中輔導社區廚媽及志工，從正確選擇食材、環境餐飲衛生，到均衡營養料理原則，並以「我的餐盤6口訣」教導長者聰明吃。

▲嘉有好食堂！109年度餐飲衛生評核暨樂齡食安優良共餐廚房頒獎典禮。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲中埔裕民社區獲樂齡廚房優級。（圖／記者翁伊森翻攝）

衛生局呼籲，餐飲業者及民眾無論外食或在家烹煮，都應建立良好衛生作業習慣，調理食品前後須洗淨雙手，使用新鮮食材，並依維持食材低溫保存，落實生熟食分區分類作業原則，如刀具及砧板區分熟食，以避免交叉污染。

同時，應注意食品及食材的保存條件，避免因保存溫度不當而滋生微生物，切勿為了追求口感而忽略生食的風險，食材應徹底加熱後才食用；衛生局提醒，民眾應謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要徹底加熱」五要原則，以預防食品中毒事件發生。

▲嘉有好食堂！109年度餐飲衛生評核暨樂齡食安優良共餐廚房頒獎典禮。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲大埔大立砂鍋魚菜也獲餐廳組優級。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉有好食堂！109年度餐飲衛生評核暨樂齡食安優良共餐廚房頒獎典禮。（圖／記者翁伊森翻攝）

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