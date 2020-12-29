9年沒愛愛！老公淪「最悲工具人」外遇了　網譙爆人妻：妳還有臉？

▲夫妻沒生小孩只養貓，分房睡宛如室友。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者黃可昀／綜合報導

夫妻同住一個屋簷下互動卻像室友，甚至分房睡9年沒有性生活，這時有一方外遇合理嗎？一名人妻抱怨，她和老公交往8年結婚11年，沒有生小孩，婚後1年她就辭掉工作給老公養，平時在家也不用煮飯做家事，本以為這種生活會一直持續下去，結果卻發現老公在外偷養小三，「難道是我的問題？我不這麼覺得是我...」。

人妻在臉書社團「靠北老公2.0」表示，她最近發現老公在外養小三，幫人家付房租、吃喝玩樂等費用，還買2台 iPhone 12，一台送小三一台送老婆，「他對小三會是愛嗎？為什麼要付出這麼多給外面的女人？」

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她回想夫妻倆這10幾年來的相處，沒有生小孩只養2隻貓，「結婚後第一年，我就不想工作了，偶爾接設計案，但總的來說都是老公在養我」，她也很排斥和老公有任何肢體接觸，就連親吻都讓她很反感，會第一時間跑去刷牙洗臉，「已經很久沒有性生活了（大約9年多）」，由於作息不同所以也都分房睡，「他上班，有時候我就看劇看漫畫到天亮，整天在家睡覺，也不想出門。」

▲男方最後外遇了，網友卻罵爆人妻。（示意圖／pakutaso）



家事分配則是老公一手包辦，「因為不想要自己外出買，要換衣服」，就算叫外送也覺得下去拿很麻煩，所以每天都等老公下班買晚餐回家，對方也從沒抱怨過，10年來都維持相同模式。她無奈地說，自認夫妻倆相處沒問題，自己也沒對不起老公，對方卻外遇，「我不這麼覺得是我（的問題）」。

網友看完兩人的互動後，忍不住說句公道話，「你們只是同在一個屋簷下的房客吧」、「這世上應該只有你還有臉說，不是你的問題..小的佩服佩服」、「妳老公其實很可憐，居然可以忍那麼久，妳老公沒有跟妳離婚就不錯了，還在抱怨」、「妳老公真的有問題，竟然可以忍9年」、「你把他當工具人用，還說工具人不乖。」