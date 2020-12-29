　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

偷吃助理「金援買房」啪10次！人夫爽抱小三坐大腿…正宮生5寶心碎

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲經營機械公司的人夫偷吃女助理，正宮得知姦情心碎提告。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台中報導

台中一名經營機械公司的人夫偷吃公司助理，兩人擁吻、坐大腿等畫面都被錄下，還發生了10次性行為，小三買房時，人夫也出錢資助。正宮發現2人姦情後，一怒之下告上法庭。法院審理後，判小三應賠償正宮35萬元。可上訴。

婚後與丈夫育有5名子女的人妻主張，經營機械公司的丈夫2019年3月間見到小三到公司任職，竟展開熱烈追求。小三明知道丈夫有家室，卻仍答應追求開始交往，不僅有親吻、擁抱等親密行為，甚至還發生10多次的性行為，丈夫在小三買房時更給予金錢上的援助，讓她心碎不已，決定向小三提告求償200萬元。

對此，擔任助理的小三坦承，2019年11月29日至2020年4月間有與人夫交往，針對發生10次性行為、金錢援助這方面，她則不否認。但她強調，是人夫利用職務權限逼她做第三者，否則她將無法繼續在公司內工作，由於當時她才剛離婚2個月，有1個未成年小孩要養，才會隱忍人夫的糾纏行為。

人夫還向她稱，早就與正宮貌合神離，她也沒見過正宮出入公司，這才相信了人夫的說詞。另外，正宮發現人夫的出軌行為後，有找她了解情況，她也向正宮表示，願意調派外廠，並向人夫表示「不要再打擾」，是人夫不同意，且人夫有與正宮達成協議，「正宮同意人夫與小三交往」，她認為自己無須負擔損害賠償責任。

但法官調查後發現，小三所指的那份協議書遭正宮所否認，另外，小三所提出的截圖也只能證明她有把協議書轉給友人看，無從證明人夫有將協議書傳給正宮協議，無法當作證據，因而不採信她的說詞，最後判小三應賠償正宮35萬元，可上訴。

ET快訊
氣溫暴跌15度！「血管遇土石流」致命危機　醫：3種人要小心
獨／給27歲五寶爸工作+機車　洗車店大師級老闆身分曝
冰將軍南下！57秒看「極地冷空氣」襲台　跳水大降溫
機師約砲不防疫　親密照曝光！床伴有空服員、美甲師
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

機車尾燈不亮遭攔查　酒駕男鑽巷弄撞轎車被逮...目擊者比讚PO網

快訊／蘇花南澳段雙向封路！　聯結車過彎衝對向翻覆「砂石滿地」

台一線屏東枋寮段自小客闖紅燈撞機車　騎士四肢擦挫傷送醫

獨／要給五寶爸工作+代步機車　台中霸氣洗車店老闆身分曝光

偷吃助理「金援買房」啪10次！人夫爽抱小三坐大腿…正宮生5寶心碎

妳嬰靈纏身！拐女同事上摩鐵1個月侵犯5次還拍照　渣男二審判7年

租屋4個月發現「恐怖秘密」！草屯女打蚊子…天花板拉出針孔攝影機

約前女友摩鐵談復合！他卻撲倒硬上…搶手機跩嗆：讓妳永生難忘

藥頭遭通緝繼續販毒　「小平頭變大捲髮」險脫身...手臂刺青露餡

單親媽勒斃小女兒...帶大女兒輕生！她庭上痛哭：求法官原諒媽媽

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

東北風略增強「北台有短暫雨」　跨年寒流到24小時內下降15度

再添變種新冠病毒確診達8人！　日本鎖國首日入境航班一片慘綠

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

網友爆台中「五寶爸」用善款改車、買哀鳳　妻：根本沒車可改

小嫻夜市擺攤「金剛也加入賣食物」　民眾到恆春捧場...她大方合照

機車尾燈不亮遭攔查　酒駕男鑽巷弄撞轎車被逮...目擊者比讚PO網

快訊／蘇花南澳段雙向封路！　聯結車過彎衝對向翻覆「砂石滿地」

台一線屏東枋寮段自小客闖紅燈撞機車　騎士四肢擦挫傷送醫

獨／要給五寶爸工作+代步機車　台中霸氣洗車店老闆身分曝光

偷吃助理「金援買房」啪10次！人夫爽抱小三坐大腿…正宮生5寶心碎

妳嬰靈纏身！拐女同事上摩鐵1個月侵犯5次還拍照　渣男二審判7年

租屋4個月發現「恐怖秘密」！草屯女打蚊子…天花板拉出針孔攝影機

約前女友摩鐵談復合！他卻撲倒硬上…搶手機跩嗆：讓妳永生難忘

藥頭遭通緝繼續販毒　「小平頭變大捲髮」險脫身...手臂刺青露餡

單親媽勒斃小女兒...帶大女兒輕生！她庭上痛哭：求法官原諒媽媽

機車尾燈不亮遭攔查　酒駕男鑽巷弄撞轎車被逮...目擊者比讚PO網

花蓮女與男友吵架自傷！勇警箭步空手奪白刃　苦勸打消壞念頭

再增7本土確診病例　「限定北京司機」滴滴打車免費檢測

剛與富邦簽約　傑斯登大聯盟官網獲最具代表「天使66號」

老公婚後「與媽共浴」！人妻驚覺恐怖真相　婆婆：誰叫妳搶我兒子

85公分萊恩、桃子娃娃療癒到炸！超商最新「KAKAO FRIENDS」集點登場

三星新摺疊機現蹤？外媒：不支援5G網路

繼曼城後兵工廠也淪陷！後防主力確診隔離　2球員身體不適

蔡英文重視軍醫發展　軍醫系統4人晉升少將

耿耿於懷季後賽被冷凍　桑契斯：洋基從不告訴我原因

社會熱門新聞

台中「五寶爸」用善款改車買哀鳳？妻反駁

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

圖書館噴精女大生　大四男到案2罪移送北檢

拾荒婦月收僅3K　火燒2車面臨百萬賠償

快訊／高雄路邊傳異味！警消到場灑水

單親媽勒斃小女兒　帶大女兒輕生

高雄鳳山甲烷外洩！業者到場關6閥門

即／國道一號3車連環撞　1女受傷送醫

女白骨赤裸含冤死　焚金紙現吶喊骷髏頭

法官、替代役拿鎚子狂敲貼叉叉　打卡夯點內部竟像鬼樓城

貧父賣推車籌女兒醫藥費被罵爆　真相大逆轉

摩鐵嘿咻付5700　還要賠援交妹25萬

幫大哥開趴　衰男遭虐逼寫遺書

婦人痔瘡手術休克喪命　美女醫不起訴

更多熱門

相關新聞

9年沒愛愛老公外遇　網譙爆人妻：妳還有臉？

9年沒愛愛老公外遇　網譙爆人妻：妳還有臉？

夫妻同住一個屋簷下互動卻像室友，甚至分房睡9年沒有性生活，這時有一方外遇合理嗎？一名人妻抱怨，她和老公交往8年結婚11年，沒有生小孩，婚後1年她就辭掉工作給老公養，平時在家也不用煮飯做家事，本以為這種生活會一直持續下去，結果卻發現老公在外偷養小三，「難道是我的問題？我不這麼覺得是我...」。

她一人吃飯暫離席！餐點竟被陌生人吃光

她一人吃飯暫離席！餐點竟被陌生人吃光

趁妻坐月子偷吃！小三還向友炫：我很會

趁妻坐月子偷吃！小三還向友炫：我很會

小三怒公布野戰足跡…嗆正宮：妳都用剩的

小三怒公布野戰足跡…嗆正宮：妳都用剩的

北宜奧迪自撞「近乎全毀」　資深車友曝：超多XX在開

北宜奧迪自撞「近乎全毀」　資深車友曝：超多XX在開

關鍵字：

外遇偷吃機械公司小三助理

讀者迴響

熱門新聞

聽音樂被吐槽「沒用AirPods」！內行笑了

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

峮峮哭了！5年約定「希望可以更勇敢」　KID心疼

台中「五寶爸」用善款改車買哀鳳？妻反駁

台中男要娶女友！聽岳母開2條件崩潰

五寶爸生活貧　社會局曝鼻酸原因

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

台籍「已婚機師」落地就約砲　劈腿10多女

釘子戶沒13億拒遷　18年後結局曝

黑龍江4月爆1傳89確診「女偷吃海歸男」　案情翻轉

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

陳建州深夜連續道歉4次！

魔神娃娃機8秒靈晃　台主當場愣住

更多

最夯影音

更多
梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人
真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面