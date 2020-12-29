偷吃助理「金援買房」啪10次！人夫爽抱小三坐大腿…正宮生5寶心碎

▲經營機械公司的人夫偷吃女助理，正宮得知姦情心碎提告。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台中報導

台中一名經營機械公司的人夫偷吃公司助理，兩人擁吻、坐大腿等畫面都被錄下，還發生了10次性行為，小三買房時，人夫也出錢資助。正宮發現2人姦情後，一怒之下告上法庭。法院審理後，判小三應賠償正宮35萬元。可上訴。

婚後與丈夫育有5名子女的人妻主張，經營機械公司的丈夫2019年3月間見到小三到公司任職，竟展開熱烈追求。小三明知道丈夫有家室，卻仍答應追求開始交往，不僅有親吻、擁抱等親密行為，甚至還發生10多次的性行為，丈夫在小三買房時更給予金錢上的援助，讓她心碎不已，決定向小三提告求償200萬元。

對此，擔任助理的小三坦承，2019年11月29日至2020年4月間有與人夫交往，針對發生10次性行為、金錢援助這方面，她則不否認。但她強調，是人夫利用職務權限逼她做第三者，否則她將無法繼續在公司內工作，由於當時她才剛離婚2個月，有1個未成年小孩要養，才會隱忍人夫的糾纏行為。

人夫還向她稱，早就與正宮貌合神離，她也沒見過正宮出入公司，這才相信了人夫的說詞。另外，正宮發現人夫的出軌行為後，有找她了解情況，她也向正宮表示，願意調派外廠，並向人夫表示「不要再打擾」，是人夫不同意，且人夫有與正宮達成協議，「正宮同意人夫與小三交往」，她認為自己無須負擔損害賠償責任。

但法官調查後發現，小三所指的那份協議書遭正宮所否認，另外，小三所提出的截圖也只能證明她有把協議書轉給友人看，無從證明人夫有將協議書傳給正宮協議，無法當作證據，因而不採信她的說詞，最後判小三應賠償正宮35萬元，可上訴。