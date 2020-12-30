2020台南龍崎光節空山祭　14件大型光景作品點亮山城　

▲2020龍崎光節空山祭比去年更盛大，共展出14件大型光景作品點亮山城，吸引許多民眾前來。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者蒲世芸／採訪報導

2020龍崎光節空山祭25日開始試營運，27日正式開幕盛大展開！這一次以龍崎古老傳說「窩鏡窗」為靈感，作品《大地迴生》敘說一段人們踏上旅程，經過成長最終返家的故事。2020龍崎光節空山祭延續著去年獨樹一格的寓言式策展，14件作品環環相扣，共同演繹詮釋主題故事。作品《窩鏡迴生》就是以當地竹材及鏡面構成，在虎形山入口草地上重現故事起點；還有作品《怹食蛇》以竹材構築長達200公尺的大蛇，透過燈光幻化投影色彩炫目，吸引不少民眾拍照打卡。就有民眾興奮的說，「還在入口平地的時候，作品布置感覺很像魔法公主裡面的小聚落，所以我剛剛還一直跟我同學說，好想直接定居在裡面。」

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▲今年以龍崎古老傳說「窩鏡窗」為靈感，敘說一段人們踏上旅程經過成長，最終返家的故事。

結合環保與在地產業的創意發想，讓不少家長們特別帶著家中小寶貝前來寓教於樂。帶著兩個小朋友特地前來的民眾就說，「現在小朋友接觸3C的機會太多，所以要走入山林去接觸生活中不一樣生物的機會很少。所以非常希望小朋友能夠走入和接觸大自然環境，然後能跟作品產生一些互動。」

▲現場吸引許多民眾拍照打卡，也有爸爸媽媽帶著家中小寶貝一同前來。

今年的空山祭與首屆相比不僅數量更多、整體規模也更大。文化局攜手12組藝術家、動畫師與社區居民和在地學校共同創作，在虎形山公園周邊設置了14件大型光景藝術作品，不少民眾都特地來到這裡就希望能搶先看到這些震撼人心的作品。就有特別從臺南市區來到這裡的民眾提到，「因為龍崎這邊以前是竹編產業很興盛的地方，覺得這樣的祭典結合在地產業是非常有特色的藝術發想。」

▲作品《怹食蛇》以竹材構築長達2百公尺大蛇，透過燈光幻化投影色彩炫目。

而去年首度舉辦的龍崎光節空山祭，不僅被網友譽為全臺最美的山林燈節，47天展期下來更成功為臺南人口最少行政區「龍崎」創下當地觀光新紀錄。臺南市長黃偉哲補充提到，「龍崎是全臺南市最小的行政區，大概只有3千6百多人。去年第一屆空山祭總共有超過19萬人到訪，我想今年的空山祭一定是盛況空前，因為去年還沒有知名度，但今年知名度已經大爆發了！所以希望大家來臺南，可以來看看小鎮、看看空山祭。」

▲開幕試營運期間短短三天，就創下兩萬五千人觀展人次。

2020年龍崎光節空山祭，開幕試營運期間短短三天就已經創下兩萬五千人觀展人次，活動單位也透過每日門票限額發售方式，進行人數總量管制。臺南市府更以高規格防疫措施守護民眾健康，展期也將展至明年2月28日，希望能帶給民眾不同的觀覽體驗。

▲臺南市府以高規格防疫措施，守護每一位觀展民眾健康。