台南龍崎光節─空山祭今年要售票　陳永和：方丈真的很小心眼！

▲龍崎光節─空山祭活動，由於場地虎形山區空間有限，為提升觀賞品質、管控人流，以維護參觀者安全，今年活動創全國燈會之先，首度採售票制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南龍崎光節─空山祭，於25日登場，台南市文化局指出，由於場地虎形山區空間有限，為提升觀賞品質、管控人流，以維護參觀者安全，今年活動創全國燈會之先，首度採售票制，門票將於26日中午12時全面啟售，網購只要50元，但前牛埔里長陳永和則不以為然，以方丈真的很小心眼！表達他反對售票的立場。

陳永和指出，難道龍崎光節─空山祭活動，去年品質就不好嗎？難道去年沒收門票大家就不守秩序了嗎？愛錢就大方的講出來！不要扯些有的沒的當藉口！陳永和說：「方丈真的很小心眼」，連一年一次的山區活動，也要和信徒斤斤計較！



據了解，市府文化局11月24日公布首支宣傳影片，公開4大優惠活動及相關票務、展覽資訊，也邀請參與的藝術團隊分享策展理念。文化局長葉澤山表示，去年主題是「空山不空」，今年進化到「大地迴生」，以龍崎古老傳說「窩鏡窗」為靈感，敘說一段人們踏上旅程，經歷旅途上的酸甜苦辣、經過成長，最終返家的故事。

文化局攜手藝術家、動畫師、社區居民與在地學校共創，於虎形山公園周邊設置14件大型光景藝術作品，比去年的數量更多，規模、量體也更大。例如作品《怹食蛇》長達2百公尺，由擅長宏觀結構體的藝術家梁賴昌與辛綺合作，透過燈光投影變化，色彩炫目、如夢似幻；辛綺創作的《流光樹林：團聚》，以螢光絢麗的流光樹組合成巨大的光之森林，在故事中成功召喚大蛇「返鄉」，不僅將龍崎夜晚山林妝點成迷離夢幻的秘境，所散發的視覺力量極為震撼卻又溫暖，令人驚艷。

提升觀展品質，讓活動永續發展，今年活動也創全國燈會之先，首度以售票形式規劃，憑票可免費搭乘活動接駁車往返會場及文衡殿。票種分為「一般票」及「暢遊票─無限迴生卡」：「一般票」現場購票100元，網路購票則享半價優惠50元，門票每日限額發售，平日3千張、假日5千張，當日售完即止。

「無限迴生卡」限量5百張、每張3百元，持卡人憑卡於展期間可不限次數進場、並享官方周邊產品9折優惠，購卡再贈「空山祭特典飲料提袋」。兩票種將自11月26日中午12時起可於兩廳院售票系統購入，「一般票」亦可至口袋售票系統購入。

開展首3日（12月25至27日）免票入場，活動期間門票每日限額發售，唯65歲以上長者、6歲以下兒童、身心障礙手冊者及陪同者、龍崎區居民出示相關證件可免票入場。

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