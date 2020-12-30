嘉大精品木盒咖啡「NCYU‐1919」　春節限量發售

▲嘉大艾群校長(右2)與設計木盒咖啡「NCYU‐1919」產品之學生木設系黃柏穎(右1)、視藝系吳曉萱(左2)及食科系劉中翔(左1)合影。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

咖啡已成為現代人不可或缺的飲品，坊間相關產品多不勝數，嘉大以國產柳杉木材製成具有木材紋理之美及天然香氣之精美實木盒，內裝有阿里山、果丁丁合作社耶加雪菲、翡翠莊園鑽石山及瑞士莊園中央谷地4種咖啡，推出精品木盒咖啡「NCYU‐1919」。本產品全由校內實習課程產出，象徵嘉大自1919 年以來持續不斷的積累能量創造歷史。

▲木盒咖啡「NCYU‐1919」包裝設計之視藝系學生吳曉萱 。（圖／記者翁伊森翻攝）

本次專案由嘉大深耕計畫總主持人朱紀實副校長針對本案跨主軸執行合作提出此做法概念，再由徐善德研發長協助規劃產出及呈現面向，最後結合自古國隆教務長於A主軸(落實 教學創新及提升教學品質)協助建構之 Green Makerspace課程教學至產學營運及推廣處黃健政處長於D主軸(善盡社會責任)與USR hub計畫推動實質產出衍生而來。

▲嘉大學生用心挑選優質咖啡豆 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉大校長艾群表示，教育部推動高等教育深耕計畫，本校爰以「連結在地、接軌國際及迎向未來」為主軸，以「發展大學多元特色，培育新世代優質人才」為願景；此次參與團隊橫跨不同院系，團隊間必須緊密合作，並力行實踐自身所學，得以打造出創新之成品，故此次跨單位合作必然可讓同學以這次的經驗用於日後創業發展。

▲精心烘焙咖啡豆 。（圖／記者翁伊森翻攝）

產學營運及推廣處處長黃健政說，本件由生命科學院食品科學系學生應用所學將阿里山與特選咖啡豆進行不同程度焙炒，製成濾掛式咖啡，再由人文藝術學院視覺藝術學系學生協助整體包裝設計，融合在地元素呈現嘉義的山、水及陽光意向完成外包裝及圖像設計，最後由農學院木質材料與設計學系學生利用柳杉國產材打造高質感抽屜式木盒，完成一組獨特不重複之精品禮盒，實難能可貴，本作品預計作為110年本校春節之限量實習精品，將在嘉大員生消費合作社採限量預約販售。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感