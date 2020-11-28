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田間機器人大賽！台大中興北中南20隊角逐...嘉大生機系女力奪冠

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▲2020生機盃田間機器人競賽嘉大女子團隊創紀錄勇奪第1名。（圖／嘉義大學提供）

▲2020生機盃田間機器人競賽。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

第13屆2020生物機電盃田間機器人競賽在嘉義大學蘭潭校區舉行，今年由嘉大生物機電工程學系承辦。今年參賽隊伍有來自臺灣大學、宜蘭大學、中興大學、嘉義大學及屏東科技大學等20組大專校院學生參加；高職組有興大附農、虎尾農工、民雄農工及岡山農工計10組學生組隊。活動開始由嘉大艾群校長致詞為參賽學生加油打氣，勉勵學生團隊合作，勇於展現自我發揮實作與創新研發能力。

▲2020生機盃田間機器人競賽嘉大女子團隊創紀錄勇奪第1名。（圖／嘉義大學提供）

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▲嘉義大學校長艾群。（圖／嘉義大學提供）

田間機械人競賽不同於一般室內可控制環境下比賽，在多變的戶外環境中進行相當具挑戰性，透過機電系統控制與機構設計而完成的田間機器人，技術難度更為提高。競賽場地有7個區域，田間機器人需在田間自主行進，進入圍籬黏土塊區及碎石塊區、通過草坪道路、智能噴澆電土水鳳梨催花作業、通過草坪道路、精準夾取盆栽及智能放置盆栽定位再回到終點，如要獲得愈高的分數，其困難度相對愈高。競賽尾聲主辦單位安排各組參賽團隊分享設計原理及想法，藉由相互觀摩與學習增廣見識，有助於未來再度參賽時能獲得更好的成績。

▲2020生機盃田間機器人競賽嘉大女子團隊創紀錄勇奪第1名。（圖／嘉義大學提供）

▲透過機電系統控制與機構設計而完成的田間機器人。（圖／嘉義大學提供）

今年榮獲第1名的女子團隊學生曾于如表示，機械以男生為主是傳統的刻版觀念，因此，我們想要證明女生也可以不輸給男生的態度努力去證明自己。當進入生機學系就讀後知道有這項競賽時相當有興趣，為了參賽去年暑假就開始準備，比賽前2週大家不斷利用課餘時間練習與討論，熬夜已成家常便飯，過程中常遇到無法解決的難題，幸賴學長及系上老師熱心指導，感謝他們無私的解答。

嘉大指導老師黃文祿表示，嘉大理工學院自動化研究中心組成3個機器人團隊(生物機電工程學系、電機系、機械系)，參與競賽同學課餘如火如荼、日以繼夜進行田間機器人規劃、機構設計與感測系統安裝、程式撰寫、影像辨識測試。此外，今年獲得第一名「鶴立機群」隊係由4位女學生組成，獲此殊榮值得佳許，更可說是打破理工科系紀錄，實為難得。

▲2020生機盃田間機器人競賽嘉大女子團隊創紀錄勇奪第1名。（圖／嘉義大學提供）

▲2020生機盃田間機器人競賽嘉大女子團隊創紀錄勇奪第1名。（圖／嘉義大學提供）

比賽結果，大專組由嘉大生機學系「鶴立機群」隊，成員曾于如、張佳蓉、廖沅瑄及黃品臻以滿分奪得第1名及獎金30,000元；宜蘭大學「龜苓三俠」隊，成員許潪銘、鄭宇呈及朱津嶙榮獲第2名及獎金20,000元；中興大學「明天起來就會動了」隊，成員陳璟寬、吳泓頡、陳家宏及謝承婕取得第3名及獎金10,000元。高職組由岡山農工「Ksvs 一拳定勝負」隊榮獲第1名，第2名為民雄農工「天外奇機」隊，第3名虎尾農工「生機棟樑」隊及民雄農工「可爾必思好喝」隊並列。

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