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獨／北捷乘客直擊ABC拉下口罩狂聊天...站務人員回應讓他傻眼

▲有民眾目擊兩名口說英語的ABC在捷運淡水線上拉下口罩聊天，向站務人員反映也無效。（圖／記者張君豪翻攝）

▲有民眾目擊兩名口說英語的ABC在捷運淡水線上拉下口罩聊天，向站務人員反映也無效。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

秋冬防疫專案12月1日啟動，台北市副市長黃珊珊29日召開臨時記者會提北市跨年防疫作為，北市府29日正式開出第一張沒有戴口罩出入八大類場所的罰單，地點就在捷運站內。台北市副市長黃珊珊今天下午記者會表示，北市開了第一張沒戴口罩的3000元罰單，對方在捷運站，由台北捷運公司交到交通局，不過她認為從12月1日至今，代表市民只要勸導後都會照做「我們公民素質很高」。

但有民眾向《ETtoday新聞雲》記者投訴指出，26日當晚10點左右，他從淡水搭捷運回台北途中，在民權西路站發現有兩名說英文的華裔ABC，雖然他們有戴口罩、但上車後都把口罩拉下，全程無視防疫規定把口罩拉下以英文聊天。對比市政府強調針對搭乘捷運未戴口罩將嚴格開罰說法；感覺格外諷刺。

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投訴人當時記下該班捷運車號「2019」，兩名ABC男子在車上未戴口罩盡興閒聊，明顯違反台灣防疫相關規定，下車向站務人員投訴，未料捷運站務人員竟說，「只要他們被當面勸導時有拉上口罩就好、並沒有規定一定要開罰」，投訴人認為這樣無疑等於大眾運輸防疫政策做半套，有可能會造成防疫漏洞。

民眾質疑：目前正值台灣新冠肺炎（COVID-19）本土疫情轉嚴峻時期，捷運及市政府應該嚴格把關，包括通勤戴口罩等防疫問題，希望市政府及捷運公司站務人員能嚴格執法，才能保障大家生活安全。

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