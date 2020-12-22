5星座「其實不太會聊天」！射手爆尷尬…硬講：最怕空氣突然安靜

▲你也是聊天就怕尷尬，或是只擅長傾聽不適合表達意見的星座嗎？（示意圖／pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

歲末年終聚會多，聖誕節與友人開趴、交換禮物，還有一起跨年倒數迎接2021！每當一群人聚在一起，免不了有人得開啟話題、帶動氣氛，但事實上，有些人並沒有你想像中的會聊天。占星YouTuber《安德魯的賤聲房》統整出「不太會聊天的星座Top5」，有上榜網友看完驚喊準：「最怕空氣突然安靜～」。

安德魯請網友們參考太陽及水星，有5大星座其實沒有你想像中那麼會聊天，答案絕對出乎你意料：

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1.射手座

很多人以為射手是「聊天機器」，和誰都能打開話匣子，事實上你會發現和他聊天的當下氣氛愉悅，但只要一離開聊天環境，回到家後會完全忘了剛剛的對話內容。射手聊天著重氣氛，只為了掩飾自己的尷尬而選擇滔滔不絕地說話，漸漸的話題越來越偏離主軸，讓人很難找到插入點斷句。

2.牡羊座

喜歡一心多用的牡羊，和你聊天時可以滑手機、看電視，但並不代表他沒在聽，對於比較敏感、注重小細節的人，和牡羊們就會聊不下去，感覺「你都沒在聽我說話」，不被受尊重。另一種牡羊則是聊天思維太快，你在講A，他已經跳到B，倆人就像身在平行世界，卻能繼續聊下去，只有認識許久的老朋友才能習慣這樣的聊天方式。

3.天秤座

想要找傾聽的對象，找天秤準沒錯！他們聊天會顧及和諧的感覺和氣氛，但若想詢問他的意見和想法，可就沒輒了，天秤最厲害的就是能「順著別人的話走」，非不得已不會發表太多私人意見，也常讓人誤會是牆頭草。若你發發牢騷需要人安慰，天秤是個好選擇，若想徵詢意見，和他聊肯定沒結果。





▲金牛座只擅長陪伴，不懂得取悅。（示意圖／記者李佳蓉攝）

4.金牛座

金牛會專注在自己的事情上，認為比瞎聊、嚼舌根更重要，且他們永遠不會給你期待的反應，必須有心理準備。當你很生氣的想對金牛發牢騷，得到的回饋卻超冷淡，因為若主角換做是他，反應也是如此，因此容易讓人感覺金牛不和自己站在同一邊。不懂得取悅、只擅長陪伴的他們，只能默默傾聽。

5.摩羯座

在職場上摩羯的話很多，若要私下認真聊天，就得看他的意願了。卸下工作、恢復平常人的摩羯，語言表達很困難，因為他們擅長做出來，而不是講出來，想和他搭上話，必須擁有非常高超的聊天技巧。再加上摩羯很怕說錯話，在和人聊天的同時，內心只想著要怎麼回答，而拖慢聊天節奏，讓人感覺跟不上。

此外，有些摩羯雖可在他人面前侃侃而談，但察言觀色的能力就顯得較薄弱，有時講話太直接，不知他人臉色已大變，還是自顧自地講。

有上榜網友看完狂讚準：「真的是怕尷尬，結果不知道怎麼結尾，反而主題一直換，一直講... 最怕空氣突然安靜～」「真的，我一講下去，就不知道跑那裡去了，我是射手座」「很多很熟的朋友喜歡找我摩羯座聊天…因為我能當個不開口的好傾聽者…」「摩羯就是不會聊，不會接話所以不太會找人講話，我喜歡聽別人講話」「牡羊寶寶一邊看電視外加平板，再來個手機聊賴」。