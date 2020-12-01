20歲男捅死心儀女主播！冷血看她斷氣　曾咬掉另一女舌頭判囚1年





▲20歲粉絲刺死46歲女主播。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸某平台46歲女主播李芳（文中均為化名）2019年7月22日在家中慘遭刺殺身亡。兇手是20歲的胡偉，他曾是李芳的忠實粉絲，還做過女方粉絲群組的管理員，之前一直相處和諧。據悉，胡偉此前還曾因咬傷另一位女主播舌頭，被判入監1年。

據《瀟湘晨報》報導，胡偉1999年出生在四川成都，家境不錯。奶奶稱，因其父母經常加班，孩子都是生活在自己家。在這樣的成長環境下，他在學校學習成績不好，性格孤僻、少言寡語，尤其是心情低落的時候，經常情緒失控。

胡偉畢業後，父親曾為他找過一份工作，但胡偉做的並不開心，因為連續曠工被以自動離職處理。他平常也不怎麼和父母說話，經常離家出走，甚至曾以極低的價格賣掉家中的電器後再次離家出走。

父母的證詞顯示，胡偉曾經因犯故意傷害罪和盜竊罪獲刑，被害人是一名被他帶回家的女主播。2017年，胡偉將一名女主播帶回家後傷害了對方，他自稱，女主播將舌頭伸進他的嘴裡覺得噁心，才咬傷了女主播的舌頭。

在他母親陪著女主播在醫院救治時，胡偉拿走女方的包逃走了，此後被網上追逃。這一年，18歲的胡偉因犯故意傷害罪和盜竊罪被成都市青羊區人民法院判處有期徒刑1年。父母沒想到，胡偉再一次「出事」，竟然還是因為「女主播」，這一次他殺了對方。

他2018年10月在酷狗音樂平台上認識了女主播李芳，李芳是一個聊天類型的主播，粉絲們很喜歡在聊天室和她交流生活上的事情。他稱，女方總能用一些很經典的話為大家做心理疏導，他很喜歡聽。

胡偉非常喜歡和李芳聊天，不但是忠實粉絲，成為了粉絲群組管理員，還多次到李芳家所在地-遼寧撫順找對方。李芳熱情帶他玩，請他吃飯，告訴胡偉生活、工作中應注意什麼。

相處和諧的兩個人為什麼突然起衝突，甚至讓胡偉起了殺心？事情的起因是，成為管理員的胡偉和其他管理員吵架，一賭氣將粉絲全部踢出群組，這件事惹惱了李芳。

之後，胡偉特地趕來撫順找李芳道歉，2019年7月22日9時許帶水果刀再次來到李芳家中。「我在門外給她打電話她沒接，我敲門她也不開，我就在門口跪著求她開門，」 胡偉供述稱，他以自殺威脅，可還是無法獲得對方的原諒，「李芳還說我爛泥扶不上牆，爸媽是怎麼教育的。」

「這關我爸媽什麼事？」胡偉非常生氣，拿出水果刀捅刺李芳的腹部、頸部共計數十刀。之後，他將李芳的手機拿走，逃離現場。

李芳於當日17時許被他人發現死亡。2019年7月24日，胡偉被警方逮捕。日前，遼寧省撫順市中級人民法院一審判決，胡偉犯故意殺人罪，判處死刑緩期2年執行。

►戴口罩也要記得保養