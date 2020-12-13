小綠綠「陪聊10分鐘45元」！北一女校慶超狂擺攤　網讚有生意頭腦

▲北一女舉行校慶，高二園遊會擺攤吸引眾人目光。（圖／記者邱中岳攝）

記者許展溢／台北報導

北一女昨天舉行校慶，作家王蘭芬，同時也是北一女的家長在臉書發文提到，高二有園遊會擺攤，每家賣吃的都賞心悅目乾乾淨淨，跟可怕的建中食品完全是天壤之別。其中一攤讓她覺得超級聰明，零成本，高收益，只需一張桌子兩把椅子，就可以開始賺錢，項目是聊天，10分鐘收費45元。

王蘭芬在臉書上分享攤位照片並表示，很多人一定想誰會專門花錢跟人聊天，「大錯特錯，座無虛席，全是男生，老的年輕的，隔著桌子專注與對面的高中女生說話，每位陪聊人都落落大方笑容滿面侃侃而談，感覺頭腦好，人也超好，有些在那邊排隊的怪怪男說真的看起來頗怪耶。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲北一女園遊會擺攤「陪聊天10分鐘45元」。（圖／王蘭芬提供）

王蘭芬接著提到，跟女兒甜甜講這件事，甜甜回說不只聊天要錢，去跟學姐合照也收5塊。王蘭芬認為，必須說「自己人生一切的學習都來自孩子的我跟我的孩子」，今天看到這個攤位，一整個茅塞頓開，原來生了兩個孩子甜甜、堂堂後，每分每秒都在賺錢。她最後打趣地說，「希望以後不會來跟我追討聊天費跟合照費。」

王蘭芬接受《ETtoday新聞雲》訪問時透露，其實這幾年各校都有這樣的攤位，北一女這不是第一次，而且重要的是，學生是有鑒於現在大家喜歡用網路溝通，反而忽略了面對面講話的重要性，出發點其實是很善意的。

有老師留言「這一攤我印象十分深刻，陪聊～」，有人則說「太有生意頭腦了」。還有人好奇不熟的人在10分鐘可聊什麽內容呢？王蘭芬則回應，聽說主要是談財經，感覺厲害。另外，有家長提到，女兒說學校有一班的商品是「陪你逛校園」服務，想必也很受歡迎。最特別的是，還有人留言超回憶殺，「我們當年園遊會時，隔壁班也這樣做，盛況空前！因為他們班有蘇有朋....他們還有發送簽名照當贈品，最後是我們那屆33個班級中賺最多錢的！」王蘭芳笑說，「蘇有朋的話我也想去排！」