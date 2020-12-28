零下10度「封村」揪出感染者　北京順義區「80萬人完檢」

▲北京順義疫情升溫，緊急封閉管制兩個村。（圖／翻攝 新京報）

記者任以芳／綜合報導

北京爆發零星疫情，其中，家住順義、在海淀工作男子23日確診是無症狀感染患者，截至12月26日北京累計報告出現10名本土感染者，多半都住在順義。當地政府立刻緊急動員萬人核酸檢測，預計兩天內完成80萬人核酸檢測。

據大陸媒體新京報指出，12月26日0時至24時，北京新增5例本地確診新冠病例，4例為金馬工業區某公司員工，而其中4人居住在西杜蘭村。目前，西杜蘭村、高麗營鎮張喜莊村升為中風險地區。西杜蘭村和金馬工業區已經實施嚴格的封閉管理。

▲北京順義有80萬人完成核酸檢測。（圖／翻攝 新京報）

順義區啓動全員核酸檢測，目前北京入夜氣溫令下10度，核酸檢測點緊急搭建500個帳篷，安裝了1000個電暖器，連夜開始核酸檢測工作，計劃檢測80萬人。檢疫工作人員多達2千人，單日核酸檢測能力超過6萬例，安排1200余名醫務人員輪崗，分赴各採樣點位承擔核酸採樣任務。

報導指出，近日新增的感染者多為中青年，尚未出現重症患者，感染者涉及冷鏈、餐飲、交通等多個行業，涉及醫院、地鐵、餐飲店、購物中心等多類場所。感染者多通過主動檢測、就醫、行業篩查發現，所有的新增感染者均為密接者。「有專家指出，這是一個疫情防控向好的積極信號。」

目前，有9名感染者在檢出陽性後，被120負壓救護車轉至地壇醫院。1人為首日確診的無症狀感染者，在核酸檢測結果尚未得出時前往浙江省寧波市出差，確定陽性後，轉運至當地定點醫院，轉運中途存在風險，該名感染者將在當地接受隔離治療。

▲北京順義區全面消毒。（圖／翻攝 新京報）

據了解，北京這10名感染者多為中青年，尚未出現老年人。其中最年輕的感染者16歲，最大40歲，剩下8人的年齡在29歲至34歲之間。其中，3人為無症狀感染者，7人確診新冠肺炎。根據官方公佈的信息，有3人為輕型，4人為普通型，尚未出現重症。

其中，1人曾出現發熱、咳嗽、惡心、咽痛、頭暈症狀。6名感染者為密接，1人出現症狀後就醫發現，這些感染者都是如何被發現的？「早期的感染者，多為個人主動、行業主動篩查發現。後期出現了密接者轉為陽性被確定感染。」