孫大千酸陳水扁「保外就醫」還開廣播節目：蔡英文何不宣布特赦？

▲前總統陳水扁。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蕭羽耘／台北報導

針對前總統陳水扁宣布，2021年的他有全新計畫，將擔任「廣播節目主持人」，做快樂的播音員。對此，國民黨前立委孫大千29日抨擊，民進黨政府是得了集體失憶症嗎？難道沒有人記得陳水扁申請保外就醫嗎？現在還可以主持廣播節目，總統蔡英文為什麼不乾脆一點，直接宣布特赦陳水扁？

陳水扁日前在臉書表示，「有夢上水，微微笑；希望相隨，笑微微。」2021年1月3日星期天，他終於可以坐上廣播節目主持台，做個快樂的播音員。

他表示，從明年1月3日起， 每周日上午10點到11點，在「微微笑全國廣播網」主持勵志人生的聯播節目，首播將訪問石川傳媒集團董事長石川，將分享一位只有初中學歷的人物，如何成為全國最長壽廣播節目「微微笑俱樂部」總舵手的傳奇人生。

對此，孫大千質問，民進黨政府是得了集體失憶症嗎？難道沒有人記得，陳水扁當時是以什麼理由申請保外就醫的嗎？當時他稱腦部有病變的可能，具有生命危險，連話都說得不清不楚，手在短時間內更會快速的抖動，而且外出還要柱著拐杖、攜帶尿袋。

孫大千抨擊，陳水扁不但順利保外就醫，還可以外出散步、出外訪友，也可以參加造勢，甚至批評時政，現在還可以主持廣播節目。蔡英文為什麼不乾脆一點，直接宣布特赦陳水扁？這樣也可以避免一再凌遲台灣的司法制度。