蔡英文重視軍醫發展　軍醫系統4人晉升少將

▲2021年上半年將官晉升典禮，計有4名軍醫系統軍官晉升少將。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

國軍2021年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮，29日於三軍軍官俱樂部舉行。值得一提的是，此次25人晉升少將，名單包括4名軍醫體系的高階軍官，顯見蔡英文政府對於軍醫發展的重視。花蓮總醫院院長戴明正受訪表示，這次的機會是讓所有軍醫同仁有更高的期待、更高的努力方向。

此次將官晉升，晉任中將者5人，分別為國防部採購室主任鄭文正、參謀本部聯二次長楊靜瑟、國防部戰規司長李世強、陸軍六軍團副指揮官張俊志、海巡署副署長許靜芝。

晉升少將者25人，其中包括三軍總醫院松山分院院長高中錚、高雄總醫院左營分院院長陳盈凱、花蓮總醫院院長戴明正，以及國防醫學院預防醫學研究所長洪乙仁等4單位，皆集中於軍醫系統，顯見政府對未來軍醫發展的重視。

戴明正受訪表示，感謝政府對整個軍醫在防疫工作上的認同，自己是在國軍花蓮總醫院任職，負責花東地區非常大地區居民的守護，這次的防疫，軍醫局做好本分的工作，這次晉升的機會也讓所有軍醫同仁有更高的期待、更高的努力方向。

面對全球疫情再拉警報，戴明正說，雖然國內疫情平順，但國際疫情很嚴峻，所以目前還是整備所有防疫作為，毫不放鬆，進入冬季及變種病毒的威脅，仍要非常謹慎。