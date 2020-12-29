國軍將領晉升　蔡英文交付2任務：精進本職學能、培養優秀人才

▲總統蔡英文出席將官晉升典禮。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

國軍2021年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮，29日於三軍軍官俱樂部舉行。蔡英文致詞時表示，經過4年多來的努力，軍事改革已有成果，期勉晉升將官持續精進本職學能，為國軍培養優秀人才。

蔡英文致詞時表示，今天晉陞的每一位將官，都是經過重重歷練，並且擁有傑出表現，備受肯定，才有今天的榮耀，非常恭喜大家，「但是我要提醒大家，晉升是榮耀，也是責任的加重」，相信經過4年努力，各位一定都有看到，政府在推動各項軍事改革的成果。

蔡英文說，現在，不僅國軍弟兄姊妹的士氣有大幅提升，認為從軍有尊嚴，也有更多精良的裝備可以使用，讓執行任務更加順利，國人對國軍守護國家的力量，也更有信心。

「不過，國軍的進步只有更好，沒有最好。」除了要讓好的成果繼續發展，蔡英文表示，接下來還有各項的軍事改革要推動，需要各位一起努力。接著蔡也以中華民國三軍統帥的身分，交付2項重要任務，分別是「持續精進本職學能」、「持續為國軍培養優秀人才」。

在持續精進本職學能部分，蔡英文說，現在國際局勢變化，以及科技發展日新月異，為了要和國際接軌，掌握最新情況，各位將領不僅要能以身作則，惕勵精進，更要鼓勵後進，持續進修，吸收最新資訊，「只有這樣，我們國軍才能與時俱進，迅速調整建軍整備來因應局勢變化，不斷持續強化國軍戰力」。

至於持續為國軍培養優秀人才方面，蔡英文說，守護國家的力量，除了大家要團結，更要能夠一棒接一棒，「我們在場的每位將領，不僅具有實務經驗，更有人生的歷練和智慧」，希望各位在帶領部隊的同時，也能將自身的寶貴經驗，持續傳承下去，培養更多像各位一樣優秀的人才。

「作為三軍統帥，我也向各位保證，我一定會和大家繼續為加強國軍戰力而打拚。我們一起讓世界看見，我們捍衛國家，守護區域和平的決心。」做後蔡英文表示，要代表國人，感謝在場每一位將軍的家人，讓國軍官兵能夠心無旁騖的捍衛國家，就是因為有家人們的支持，謝謝您們。