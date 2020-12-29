聖誕假期泡湯！「洋北漂」集體直播　另類防疫大外宣

▲北京順義區新冠肺炎檢測。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

北京疫情緊縮，連續多日出現本地新增新冠確診病例，北京市加強疫情防控措施，尤其是順義區。不少駐京外國商務客無法過聖誕節，不少「洋北漂」集體直播監督北京疫情、澄清解釋最新資訊，意外成為北京宣傳防疫的大外宣幫手。

▲洋北漂直播北京核酸檢測 。（圖／翻攝 Terry推特）

據《北京周報》報導稱順義區宣佈進入「戰時狀態」，並對80萬居民展開核酸檢測。不少工作生活在北京的「洋北漂」們在海外社交媒體上現場直播，包括北京政府組織核酸檢測、最新病例數據等。一位名叫Terry的「洋北漂」在推特上發佈自己住的社區概況，畫面中有超過上千人集體排隊集中核酸檢測。不少國外網友驚呼「不會重複感染嗎？」他補充說，「隊伍很長但行進很快，我不到10分鐘就做完核酸檢測。」

▲洋北漂監督疫情，同時也幫忙解釋澄清外界誤解 。（圖／翻攝 魏洱推特）

還有一位英國人Will被要求居家隔離兩星期，聖誕假期全毀了，因為他女朋友的公司里出現了一例確診病例。他有些煩躁，還是在自己社交媒體宣傳大家要注意防護，並且寫下，「這是在一個嚴肅對待新冠病毒的國家想要回歸正常生活必須付出的代價。」

有人希望他介紹更多的情況，比如這些居家隔離的人會不會被裁員？能不能遠程辦公？Will耐心回復說，「就他所知在這次隔離中，大家遠程辦公，薪水都是照常的，叫外賣收快遞也很方便。」破除外界對大陸嚴格防疫的誤解。

▲北京疫情還在可控範圍，沒有宣布21天嚴厲隔離政策。（資料圖／記者任以芳攝）

另外，北京「14+7」防疫規定，許多媒體解讀、謠傳成「外地返京需隔離21天」。據《北京日報》消息，網上25日最新傳言稱，轉發北京市委市政府緊急通知，北京宣佈進入「戰時」狀態。外地進京包括外出返京人員需隔離21天。返京人員除要求21天醫學觀察期滿之外，還需持7日內核酸檢測陰性證明。經向北京防控辦覈實，此為謠言。

截至12月28日，大陸沒有高風險地區，共有21個中風險地區，其中北京市3個、大連12個、瀋陽5個、成都1個。至於元旦和春節假期北京人是否能出京遊玩？北京新冠肺炎疫情防控工作相關負責人多次強調，非必要不出京、不出境，建議市民在京過節，政府單位必須一起帶頭做好榜樣。除了外地學生將按照「錯峰」原則，做好寒假放假安排返鄉。