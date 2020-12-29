　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

聖誕假期泡湯！「洋北漂」集體直播　另類防疫大外宣

▲▼北京疫情,順義區,新冠肺炎,檢測。（圖／路透社）

▲北京順義區新冠肺炎檢測。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

北京疫情緊縮，連續多日出現本地新增新冠確診病例，北京市加強疫情防控措施，尤其是順義區。不少駐京外國商務客無法過聖誕節，不少「洋北漂」集體直播監督北京疫情、澄清解釋最新資訊，意外成為北京宣傳防疫的大外宣幫手。

▲▼洋北漂、防疫、北京疫情 。（圖／翻攝 推特）

▲洋北漂直播北京核酸檢測 。（圖／翻攝 Terry推特）

據《北京周報》報導稱順義區宣佈進入「戰時狀態」，並對80萬居民展開核酸檢測。不少工作生活在北京的「洋北漂」們在海外社交媒體上現場直播，包括北京政府組織核酸檢測、最新病例數據等。一位名叫Terry的「洋北漂」在推特上發佈自己住的社區概況，畫面中有超過上千人集體排隊集中核酸檢測。不少國外網友驚呼「不會重複感染嗎？」他補充說，「隊伍很長但行進很快，我不到10分鐘就做完核酸檢測。」

▲▼洋北漂、防疫、北京疫情 。（圖／翻攝 推特）

▲洋北漂監督疫情，同時也幫忙解釋澄清外界誤解 。（圖／翻攝 魏洱推特）

還有一位英國人Will被要求居家隔離兩星期，聖誕假期全毀了，因為他女朋友的公司里出現了一例確診病例。他有些煩躁，還是在自己社交媒體宣傳大家要注意防護，並且寫下，「這是在一個嚴肅對待新冠病毒的國家想要回歸正常生活必須付出的代價。」

有人希望他介紹更多的情況，比如這些居家隔離的人會不會被裁員？能不能遠程辦公？Will耐心回復說，「就他所知在這次隔離中，大家遠程辦公，薪水都是照常的，叫外賣收快遞也很方便。」破除外界對大陸嚴格防疫的誤解。

▲▼北京疫情,計程車,社區,核酸檢測,百貨,端午節。（圖／記者任以芳攝）

▲北京疫情還在可控範圍，沒有宣布21天嚴厲隔離政策。（資料圖／記者任以芳攝）

另外，北京「14+7」防疫規定，許多媒體解讀、謠傳成「外地返京需隔離21天」。據《北京日報》消息，網上25日最新傳言稱，轉發北京市委市政府緊急通知，北京宣佈進入「戰時」狀態。外地進京包括外出返京人員需隔離21天。返京人員除要求21天醫學觀察期滿之外，還需持7日內核酸檢測陰性證明。經向北京防控辦覈實，此為謠言。

截至12月28日，大陸沒有高風險地區，共有21個中風險地區，其中北京市3個、大連12個、瀋陽5個、成都1個。至於元旦和春節假期北京人是否能出京遊玩？北京新冠肺炎疫情防控工作相關負責人多次強調，非必要不出京、不出境，建議市民在京過節，政府單位必須一起帶頭做好榜樣。除了外地學生將按照「錯峰」原則，做好寒假放假安排返鄉。

ET快訊
集體換坐牢照！　機師：我們從Taiwan can help變
遭爆赴美遠離江啟臣　李彥秀哽咽：女兒在美國發燒快40度
紫禁城挖70水井「皇帝打死不喝」！　藏600年駭人秘密被挖出
《全明星》正妹經理脫下制服！　一彎腰超兇掉出來了
宣明智兒子離婚官司　前妻要3千萬元分產判決出爐
阿北到超商：1品項開1張發票！店員拒絕遭「烤雞腿便當」砸臉
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「12港人案」審理不透明　中駐英使館反擊：英方混淆視聽！

杭州新增1例無症狀感染者！　為入境人員「隔離點保全」

想要高挺鼻被整成蒜頭鼻　愛美男怒求償86萬元：我靠臉吃飯的！

聖誕假期泡湯！「洋北漂」集體直播　另類防疫大外宣

20歲女大生打工第四天詭死！深夜投訴「房間有鬼」…隔天爆頭亡

再增7本土確診病例　「限定北京司機」滴滴打車免費檢測

輕熟女玩「性窒息遊戲」丟命？鐵鏈綁屍沉水底…案情大逆轉

2任男友接連離奇死亡！「剋夫」真相竟與閨蜜有關…神轉折扯爆

北京社區強推「刷臉出入」　居民抵制：在不在家他們都知道

中俄靠緊緊！習近平與普丁通電話：兩國關係「真金不怕火煉」

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

東北風略增強「北台有短暫雨」　跨年寒流到24小時內下降15度

再添變種新冠病毒確診達8人！　日本鎖國首日入境航班一片慘綠

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

小嫻夜市擺攤「金剛也加入賣食物」　民眾到恆春捧場...她大方合照

網友爆台中「五寶爸」用善款改車、買哀鳳　妻：根本沒車可改

「12港人案」審理不透明　中駐英使館反擊：英方混淆視聽！

杭州新增1例無症狀感染者！　為入境人員「隔離點保全」

想要高挺鼻被整成蒜頭鼻　愛美男怒求償86萬元：我靠臉吃飯的！

聖誕假期泡湯！「洋北漂」集體直播　另類防疫大外宣

20歲女大生打工第四天詭死！深夜投訴「房間有鬼」…隔天爆頭亡

再增7本土確診病例　「限定北京司機」滴滴打車免費檢測

輕熟女玩「性窒息遊戲」丟命？鐵鏈綁屍沉水底…案情大逆轉

2任男友接連離奇死亡！「剋夫」真相竟與閨蜜有關…神轉折扯爆

北京社區強推「刷臉出入」　居民抵制：在不在家他們都知道

中俄靠緊緊！習近平與普丁通電話：兩國關係「真金不怕火煉」

華莎超狂「膚色連體衣」下身失蹤辣翻！　深V曬豐滿上圍險走光

外館無防疫SOP？外交部：各國疫情不同可彈性應變

郭台銘兒子購買比佛利豪宅　郭辦：沒有相關評論

客製化現炒肉鬆+手沖咖啡　新東陽首家新型態複合門市進駐迪化街

違法飛「R22」直升機55次　他「捐給學校」檢方建請輕判

LIVE／境外移入破700、英航班3確診「變異毒株檢驗」　指揮中心說明

護國神山就是威　帶旺善化、新市地價年漲200%

德國8照服員被誤打「5倍劑量」新冠疫苗！當局：望無嚴重副作用

快衝！全台避寒僅1處「10度↑」吳德榮：迎曙光「2縣市」較往年佳

集體換坐牢照！機師：我們從「Taiwan can help英雄」變過街老鼠

大陸熱門新聞

釘子戶沒13億拒遷　18年後結局曝

黑龍江4月爆1傳89確診「女偷吃海歸男」　案情翻轉

男大生走進教室潑酸！3女同學「慘叫冒煙、眼睛融了」

少女冥婚21歲車禍男屍！父母收9萬決心處死她

一家生8胎！10年後收「千萬罰單」工人爸崩潰

山西科技公司爆集體中毒案　3死6傷

後院挖出白骨！化驗才知是失蹤兒子

港人偷渡案！港媒：10被告均當庭認罪

孕妻拿2萬回娘家！尪殺光她全家

「烈焰貫穿」重慶20層大樓

8年男友偷吃按摩店女員工！她不堪小三侮辱跳樓亡

2任男友接連離奇死亡！「剋夫」真相竟是閨蜜陰謀

平安夜跳河　男子冰層上摔斷腿

中國從澳洲進口它　暴跌77.8%

更多熱門

相關新聞

勞動基金9月慘賠749億！4兆基金為何淪炒股工具？｜行動法庭 第102集

勞動基金9月慘賠749億！4兆基金為何淪炒股工具？｜行動法庭 第102集

最近台北地檢署和廉政署偵辦的勞動基金炒股案，引起大家的關注。 勞動基金管理了將近1400萬名勞工的血汗錢，基金規模高達4兆4千萬元以上，但這八年來，已經傳出四件弊案，這次爆發出勞動部勞動基金運用局國內投資組組長游迺文，涉嫌與寶佳資產管理顧問公司主管聯手炒股，還幫寶佳資產公司解套遠百股票，行徑實在太囂張，被勞金局其他的工作人員檢舉告發，整個案子才爆出來。這件炒股弊案，衍生出的問題不僅是勞動基金的投資操作問題，也句括了我們勞工的退休金應該如何把關，勞金局的內控和稽核是否應該徹底翻修改革，行動法庭邀請到證券分析

台南跨年晚會照辦　看女神孝淵！5防疫措施從嚴

台南跨年晚會照辦　看女神孝淵！5防疫措施從嚴

變種病毒來了？陳時中有自信暫不禁英航班

變種病毒來了？陳時中有自信暫不禁英航班

台中跨年雙主場　水湳大里入口設體溫感測門

台中跨年雙主場　水湳大里入口設體溫感測門

直播主抽500萬大獎回饋粉絲

直播主抽500萬大獎回饋粉絲

關鍵字：

洋北漂直播防疫澄清

讀者迴響

熱門新聞

聽音樂被吐槽「沒用AirPods」！內行笑了

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

峮峮哭了！5年約定「希望可以更勇敢」　KID心疼

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

台中「五寶爸」用善款改車買哀鳳？妻反駁

台中男要娶女友！聽岳母開2條件崩潰

五寶爸生活貧　社會局曝鼻酸原因

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

台籍「已婚機師」落地就約砲　劈腿10多女

逾20萬月薪不夠用？　機師向女友借錢還睡她美甲師

釘子戶沒13億拒遷　18年後結局曝

五寶爸5年前就上過新聞　好心人澄清：不是他們願意的

黑龍江4月爆1傳89確診「女偷吃海歸男」　案情翻轉

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

更多

最夯影音

更多
梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人
真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面