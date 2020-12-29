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快訊／北市府跨年晚會限8萬人進場　12/31下午3點開放

▲▼台北市副市長黃珊珊29日受訪。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市副市長黃珊珊29日受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

距離跨年只剩下2天，由於日前台灣爆出本土病例，引發外界擔憂各縣市跨年防疫作為。台北市副市長黃珊珊29日下午召開臨時記者會，提及北市跨年晚會仍維持正常舉辦，但府前廣場入場人數則調整至上限8萬人，但因為疫情瞬息萬變，也可能隨時喊停，將不定時公布最新狀況。

台北市政府表示，台北跨年晚會將於12月31日登場，因應近日國內疫情狀態，台北市政府已依中央跨年大型集會活動防疫規定做好各項防疫措施，日前公布舞台前將設管制區域，民眾需消毒，戴口罩，量體溫及完成實聯（名）制始可入場，場內強制全程佩戴口罩，禁補充水份除外的飲食。

黃珊珊29日下午召開臨時記者會，宣布管制區域內將採人數總量管制，府前廣場依往年經驗估計可容納11萬名觀眾，將調整至上限8萬人，另管制區域的3處管制點，24個入口將於12月31日當天下午3時起開放入場，「民眾不用提早排隊，因為不會開放先進去。」

黃珊珊表示，依目前市府掌握的北市疫情資訊，及考量中央邊境管制嚴格，國內確診案例也有做好後續管控，因應新常態（New Normal），希望儘量維持民眾正常生活與兼顧經濟發展，12月31日跨年晚會仍維持正常舉辦，惟也不排除因應疫情發展，於前一天宣佈改線上直播。

黃珊珊並進一步說明，府前廣場除了設有管制區域，也將進行人數總量管制，由11萬人降到8萬人，未來會依需要隨時限縮入場人數，呼籲民眾來參加跨年要做好防疫措施，包含消毒，全程戴口罩，用過口罩不亂丟等，如進入管制區域則配合禁止補充水份除外的飲食，與家人朋友一起倒數，送走沉重的2020年。

媒體追問，民眾有何種狀況不能入場？黃珊珊回應，有發燒就不能進場，如果在裡面有身體不適等症狀，一旁會有救護站，不過不會完全留在救護站中觀察，會帶民眾走安全通道送往不同醫院。

被問到管制區內是否只進不出？黃珊珊指出，現場會蓋手章，畢竟民眾有可能去上廁所或吃飯，可以依此方式再進到管制區內，反正總人數就是8萬人上限，若有很多人聚集在舞台前，就會有人員上前勸導；由於距離跨年還有2天，若疫情有更新的訊息，會視狀況降到6萬人或4萬人，「這都有可能。」

關於若有人潮聚集在管制區外面？黃珊珊表示，只能當天宣導別聚集太密集，因為有人可能站在遠遠的地方看煙火，但一旁人很多，那保持社交距離、戴上口罩應該可以做好足夠防護，若沒戴口罩的話，也會有志工、員警到場巡邏勸導。

由於往年經驗府前廣場能容納11萬名觀眾，現在限縮至8萬人，針對有無估算大約幾點人數就會到達上限？黃珊珊回應，這沒辦法估算，這可能要看哪個明星號召力大，那個時間點就會很多人，不過下午3點才開放入場，應該晚上6、7點會有一波人潮，最快跨年前再一波，之後的可能就進不來了。

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