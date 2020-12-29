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北市「被註銷駕照又駕車」比例高　柯文哲：很奇怪！想知道是誰

▲▼台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

根據台北市警察局統計，北市2020年1至11月機車無照駕駛取締計4萬6257件，其中以大同分局、萬華分局取締件數相對較高，且大同分局的數據顯示，註銷駕照後仍駕車的比例高達4成。對此，台北市長柯文哲直言，「這很奇怪！」想知道這些人是誰。

柯文哲29日下午主持交通會報。針對北市大同區及萬華區機車無照駕駛取締件數相對較高，北市警察局報告，2020年1至11月機車無照駕駛取締計4萬6257件，其中大同分局計8248件，未領有駕照駕車佔53.63％，駕照經吊、註銷仍駕車佔44.06％；萬華分局計8438件，未領有駕照駕車佔59.34％，駕照經吊、 註銷仍駕車佔39.35％。

北市警察局報告指出，大同萬華轄區為跨轄交通要道，轄內各處聯外橋樑，機車通行數量較大，另為有效防制機車事故，持續針對各項交通違規加強取締，並適時規劃專案勤務，故取締數量相對較高。各分局將持續針對轄內特性，分析易違規及易肇事原因，加強規劃相關取締作為，以防制事故發生。

柯文哲詢問，如果駕照被吊銷或註銷，然而又無照駕駛會處罰多少？警察局回應，一般無照駕駛（未曾考取駕照）是罰8400元，註銷駕照後又行駛是9000元。

面對駕照被吊銷或註銷卻又無照上路，柯文哲認為，「這很奇怪！」比例太高了，所以抓到的無照駕駛裡面，四成是被吊銷、註銷駕照卻又無照駕駛，「這個要怎麼解決？你說罰9000元⋯處罰不是唯一目的，應該是管理⋯」

被柯文哲詢問相關法規有無要修？北市交通局安全科表示，無照部分中央正在檢討修法，他們會再與交通大隊討論看看如何防堵這行為。

柯文哲表示，有時候數據要分析後才能知道問題，他以前一直以為，無照是18歲以下不良少年沒考駕照然後騎摩托車，結果看來不是，有四成是被註銷駕照的人，而且數量還滿多的，這種人「以前一定是幹了什麼事情，才會被註銷（駕照）」聽起來就是危險駕駛，很想知道這些人是誰？

最後，柯文哲提到，下週市政會議要統計北市100件有趣的數據，制定政策必須有數據當基礎，「以前搞不清楚，現在要開始去統計⋯像這個我就覺得滿驚訝的。」原來無照中有4成是被吊銷駕照的人，「我看到一個很奇怪數字！」必須先知道這些人是男生女生、幾歲、長什麼樣子，有狀況描述後才能去對付。

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關鍵字：

柯文哲交通會報台北市交通局警察局無照駕駛

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