中橫失蹤男將吃妨害公務官司　靠精神問題減刑？律師：很難！

▲邱男闖過中橫管制站，困山40天獲救後，警方要辦他妨害公務，律師認為他可能已犯多條法律。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

記者羅志華／台北報導

新竹邱姓男子於11月間，硬闖台中中橫公路管制站一路狂奔，消失40天後於15日獲救，但先前行為涉犯妨害公務，分局聲明等他好了就辦；律師林晉佑認為，邱男面對公務員攔阻硬闖，已涉犯妨害公務罪，但律師范振中指出，得看邱男是否有對公務員施暴的犯意才能確定，至於邱男是否能靠主張精神問題減刑，林律師以實務角度切入，認為「很難」。

邱男於11月6日，騎機車硬闖中橫便道德基管制站，面對人員攔阻，僅呼喊「我後面有歹徒啊！」，隨即向前狂奔消失了40天，直到15日，才被上山打獵的民眾發現倒在山谷；邱男雖幸運獲救，但和平分局表示，等邱男康復就要找他來做筆錄，依妨害公務罪嫌函送。

律師林晉佑認為，邱男不顧管制站人員阻止衝撞，已涉犯妨害公務罪中，「對公務員依法執行職務時，施強暴脅迫」，最重可處3年徒刑，若還有撞壞護欄等物，則另犯毀損罪。

林律師指出，若邱男想主張精神問題爭取減刑，依目前司法醫學精神見解，通常會參考他先前病歷，以及行為前、後12小時（共24小時）的狀態，若能佐證邱男精神問題的證據不足，主張成立的機會很低，另外，由於邱男闖關後，消失整整40天，即使之後鑑定確有精神問題，也未必能確定行為當下是受此影響，再加上檢方經費普遍不足，等到法院送鑑定時，距離邱男闖關已有相當時間，「以實務來看，邱男想靠主張精神問題減刑，很難」。

律師范振中認為，是否涉犯妨害公務，首先要確定攔下邱男的人，是否具法律上公務員依法執行職務的身分，至於闖關是否涉犯妨害公務，還要看他當下有無對公務員施暴的犯意，「有些判例中，被告行為時可能一時情緒、不是針對公務員，或無法辨識公務員身分等狀況，在妨害公務部分無罪」。

范律師表示，但邱男騎機車硬闖，若過程中造成他人受傷落跑，涉犯肇事逃逸，撞壞東西犯毀損，至於精神狀況的主張，則須仰賴專業機構鑑定。

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