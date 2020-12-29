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農民自付1.1萬「保障60萬收入」　農業保險法元旦正式上路

▲▼農糧署第三屆台灣水果創意手搖飲料比賽記者會, 木瓜,芭樂,香蕉。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲說，颱風一來最容易倒的果樹是香蕉，產銷失調價格最低。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會今（29日）宣布「農業保險法」明年1月1日正式施行上路，農委會主委陳吉仲提到，106年試辦至今，面積才累積9.3萬公頃，可惜還是太少，舉例香蕉遇到颱風最容易倒，產銷失調價格最低，並問假設農民自付1.1萬元，能保障1公頃60萬元收入要不要？

陳吉仲表示，台灣天然災害發生頻率高，常導致嚴重的農業災損，為保障農民收入穩定，農委會自106年擴大試辦農業保險，截至今年11月底止，已開辦21種品項，33張保單，累計總投保件數5.6萬件、總投保面積9.3萬公頃；在保險理賠方面，累計理賠件數約9200件、總理賠金額達3億元；以水稻保險為例，今年上半年發生稻穗不稔實（即俗稱空包彈），造成稻農收穫量減少發生損失，共有29鄉鎮達理賠標準，理賠金額逾1億元，其中花東兩縣市計有16鄉鎮市達理賠標準，理賠金額約7600萬元，有效填補農民遭受災害之損失。

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▲▼農委會「農業保險法」明年1月1日正式施行上路。（圖／記者許展溢攝）

▲▼農委會宣布「農業保險法」明年1月1日正式施行上路。（圖／記者許展溢攝）

▲▼農委會「農業保險法」明年1月1日正式施行上路。（圖／記者許展溢攝）

不過，陳吉仲認為，成效跟預期差太多，目前面積才累積9萬多公頃，整個農民參與覆蓋率近10％，超過一半農民都沒加入，還有一段很長的路需要大家配合。他舉例，颱風一來最容易倒的果樹就是香蕉，要是產銷失調價格最低，因此才開辦香蕉收入保險，以高雄美濃為例，一個農民1公頃保60萬元，保費2.2萬元，農委會幫忙支出1.1萬元，農民自付1.1萬元，就可保障1公頃60萬收入要不要？

陳吉仲致詞更不滿說，農民投保，但理賠率只有66%，相比世界其他國沒有理賠率是低於100％，因此要檢討保單。另外，陳吉仲提到，明年5月起所有6700多戶的養豬農要加入豬隻死亡保險，讓所有斃死豬到化製廠，不會流到市面，農民還可領每頭1800元，較原本1200元提高600元。

陳吉仲最後強調，為有效分散農業保險風險，明年將成立財團法人農業保險基金執行危險分散機制，把農民繳的保費交給基金專業進行運用及管理，透過再保險的安排，將農業保險的危險分散到國外，讓更多的農民朋友可以來參加農業保險，把看天吃飯問題解決。

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