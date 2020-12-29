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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「蔡政府還在濫權清算、見縫插針」　朱立倫：國民黨會重獲光明

記者羅婉庭／台北報導

國民黨近期傳出由智庫所做的黨主席選舉民調，前黨主席朱立倫的支持度是江啟臣的3倍。對此，朱立倫下午於台大上課前受訪回應此事後，又在臉書發文，只要與主流民意站在一起、在校園與年輕朋友在一起，「我們有信心，一定能再贏回來！」

朱立倫下午受訪時指出，對國民黨來講，現在絕對不是時候談任何黨內的競爭，尤其是最近針對萊豬、食安的議題，還是媒體言論自由受到牽制，「監察院真的很扯，到現在還在濫權、清算馬政府」，這些才是大家需要國民黨努力的，站在民眾的角度為民眾發聲。

朱立倫也提及，自己最近重看電影「正義聯盟」，很有感觸，有句台詞是「真正的黑暗不是失去光明，而是相信沒有機會重獲光明」，要讓台灣重獲光明，國民黨要站起來，成為台灣最好的選擇。尤其面對蔡政府、蘇內閣這麼鴨霸獨裁，更需要大家一起努力。

朱立倫也稱讚江啟臣，這段時間認真帶領國民黨，在萊豬等議題上一起努力，但這還不夠，國民黨要擴大支持圈，不管是在年輕人、社會各界，要能夠走出同溫層。

隨後，他在臉書發文指出，今天台大課堂開始前，媒體問他時事議題，他的回答很簡單，就是「在校園跟青年朋友站在一起。」和社會主流價值站在一起，不用管太多紛擾，為民眾權益把關。

▲朱立倫回應黨內民調。（圖／記者羅婉庭攝）

▲朱立倫回應黨內民調風波。（圖／記者羅婉庭攝）

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