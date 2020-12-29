遭爆赴美遠離江啟臣　李彥秀哽咽：女兒在美國發燒快40度

▲江啟臣、李彥秀。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

媒體報導國民黨副秘書長李彥秀近日假藉赴美探望女兒的名義，實際上是為了遠離黨主席江啟臣的核心圈，引發江啟臣的領導危機。對此，李彥秀29日透露，一個多月前，接到女兒從美國打來的電話，告訴她發燒到快40度，電話裡她淚流哽咽。

李彥秀在臉書表示，每天看著孩子的笑容，家人在餐桌上說笑，真的是人生最幸福的一件事，在孩子的眼中，媽媽就是天、媽媽就是地，好希望時間永遠停留在這一刻，可以永遠的守護寶貝。

李彥秀指出，今年三月，江啟臣找她協助黨務時，就跟江啟臣說，擔任民代已經21年，真的需要好好沉澱休息一下，特別是女兒快10歲，作為一個媽媽，為了服務選民，真的能陪伴孩子的時間少之又少，這也是最大的遺憾，最後被江啟臣的承擔與熱情所感動，答應一起努力奮鬥，但也開出一個「條件」，農曆年前需要一個完整的時間陪伴孩子，盡為人母的責任，這是年初就擬定的規劃。

李彥秀透露，一個多月前美國新冠肺炎疫情持續升溫，一天中午，接到女兒從美國打來的電話，告訴她發燒到快40度，當時是美國凌晨兩點，她在台灣心急如焚，鞭長莫及，不知道是一般感冒？還是肺炎感染？電話裡，她流淚哽咽，反倒女兒回過頭來安慰，要她別擔心。

李彥秀提到，公投提案完成第一階段後，向江啟臣遞出假單，江啟臣作為一個父親也能完全體會她的心情，往返國外，需要隔離14天，雖然心疼女兒，但黨務仍舊不能旁落，群組遙控從來沒有少過，之前在台灣遙控在美國的女兒學業，現在在美國，反過來遙控台北的同仁工作，換個環境辦公效率不見得變差，畢竟防疫新生活，轉換成TELEWORKER，也不意外。

鏡周刊報導，江啟臣目前面臨最大的隱憂，是核心幹部陸續淡出黨中央，包括李彥秀近日以赴美看女兒名義，向黨中央告假到3月，就是想遠離江啟臣的核心圈。

對此，李彥秀感嘆，沒想到一個單純的「媽媽學分班」也可以被如此無情的政治操作，在國民黨中央短短的9個月，收穫很多，也學習很多，跟江啟臣共事，更是愉快的經驗，所有國民黨人都有一個共同的奮鬥目標「護台灣、保民主、拚未來」。

對於媒體報導，國民黨說明，李彥秀在上任黨副秘書長之初就明白表示，因女兒就學關係，可能有赴美照顧家庭需要，更因疫情已拖延一段時日，穿鑿附會的說法經不起事實的檢證。