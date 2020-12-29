國民黨團幹部改選　費鴻泰接總召、陳玉珍出任首席副書記長

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立法院黨團29日進行新任黨團幹部改選，新任總召將由費鴻泰接任，書記長由現任首席副書記長鄭麗文升任，首席副書記長原有陳玉珍、曾銘宗及陳雪生登記角逐，經協調後，確定由陳玉珍出任，新幹部將於明年2月1日上任。

國民黨團29日上午舉行黨團大會，黨團總召林為洲受訪時表示，下會期還有很多爭議法案，除了萊豬公投外，勞健保費率雙漲以及修憲議題可能都會在下會期討論，國民黨團的任務不會比較輕鬆，大家還是要繼續團結。

國民黨主席江啟臣強調，黨團幹部都很團結，若有心人士要見縫插針，國民黨不會上當，黨團很多幹部也認為過去這一會期相當團結，也打出氣勢，這部分民眾十分認同，「可以理解執政黨也滿緊張的，看到國民黨聲勢上來，會用很多分化手段想要分化國民黨的團結。」

國民黨立委洪孟楷則表示，林為洲、費鴻泰兩位總召都在立院運作上非常有經驗，他們一定會合作無間、無縫接軌，而這屆國民黨團人數雖然少，但發揮的戰力、團結大家有目共睹，這樣的革命情感，絕對是無堅不摧，一定會繼續發揮戰力為民眾表達心聲。

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