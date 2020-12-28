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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

彰化藍營反萊豬　綠委反嗆政治鬥爭：不要昨是今非

▲國民黨反萊豬護食安拚公投記者會。（圖／記者唐詠絮攝）

▲國民黨反萊豬護食安拚公投記者會。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

今天彰化縣綠營立委被藍營黨團嚴厲抨擊：泯滅自己的良知同意萊豬進口，無視縣民健康與養豬產業；被點名的3名立委陳素月、黃秀芳與陳秀寶3人反擊，「請國民黨不要昨是今非」，當初馬英九在尚未訂定國際標準下就要強行進口的牛肉就是安全的嗎？不要打著食安的口號做政治鬥爭。

國民黨部指出，彰化縣有4席立委，其中執政黨立委有三名，在12月24日立院表決時，同意萊豬進口，泯滅自己的良知，不顧彰化縣民的健康與養豬產業於不顧，在此表達最嚴正的抗議，唯有訴諸直接民主才能與完全執政的蔡政府抗衡，現在只有透過公投，才能彰顯地方民意。

▲對抗萊豬彰化推健康豬標章。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化推健康豬。（圖／ETtoday資料照）

陳素月對此表示，民進黨同意開放進口的美國萊豬是需符合CODEX的國際標準安全容許量0.01ppm安全值以下的萊豬。國民黨認為在CODEX 0.01ppm安全值以下的豬肉是不安全的，那當初馬英九在尚未訂定國際標準下就要強行進口的牛肉就是安全的嗎？請國民黨不要昨是今非。

陳素月進一步指出，蔡英文總統宣布準備開放萊豬進口的第一時間，行政院就已經表達會守護食安，教育部並同步宣布學校營養午餐團膳一律使用國產肉品。民進黨政府一再強調政府未來會在CODEX的國際標準下，對於進口豬肉做好「逐批查驗」、「明確標示」、「嚴格查廠」、「源頭管理」、「校園只用國產豬肉」的各項管理措施，就是為全體國人的食品安全嚴格把關。請國民黨不要打著食安的口號做政治鬥爭，造成社會的紛亂跟不安。

▲國民黨反萊豬護食安拚公投記者會。（圖／記者唐詠絮攝）

▲國民黨反萊豬護食安拚公投記者會。（圖／記者唐詠絮攝）

而黃秀芳則表示，民進黨遵守國際標準始終如一，食品安全、國人健康是政府對人民的責任，但台灣是以外貿為主的國家，而美國是我們的重要貿易夥伴，國家經貿競爭力，對台灣同樣重要。我們會用最嚴格德標準監督政府，為食安把關，清楚標示、落實查驗、進口豬肉比照牛肉，各部位列出貨號追蹤、嚴格稽查不法，從嚴處罰，我們也會保護受衝擊的台灣豬農，在後續的台美貿易談判上，更會盡最大的努力爭取權益，不使台灣民眾的權益受到侵害！

黃秀芳強調，公投是人民的基本權利，只要在合法的範圍內都予以尊重，但希望國民黨不要只想政治操作、刻意挑起對立仇恨動員，所有針對議題的討論都能建立在理性、科學的基礎上。

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關鍵字：

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