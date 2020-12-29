小三不在家！夫「要做大人的壞事」　嬌羞妻下秒傻眼：為何這麼壞

▲當時只有原PO和老公在家。（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

一名媽媽表示，難得老公放假，剛好「小三」女兒又去同學家玩，「他跟我說：我們是不是應該來做一些，小孩子不在的時候，大人才能做的壞事？」結果她看到丈夫之後的動作傻眼直呼，「為什麼可以這麼壞」、「我當下只想把他踹到黏在牆壁。」

「我要來抱怨我家男人」，當事人28日在「爆怨2公社」臉書社團發文，她聽完老公講的話，「我就害羞地看著他，等他的下一個動作。結果⋯他就跑去偷翻女兒的書包跟補習袋了！！」

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原PO表示，老公還一邊翻一邊抱怨怎麼那麼多紙條，然後還把女兒寫好了、可是忘記拿去給好朋友的信打開看，讓她直呼，「為什麼可以這麼壞！我最討厭大人偷翻小孩子東西了！」

▼原PO老公檢查女兒的書包。（示意圖／翻攝免費圖庫pakutas）

原PO回應網友的問題說，這是老公提議的，「我以為是他想揪我。我還想說：大白天的，就要提前午夜場嗎？結果竟然是要偷翻小三的書包，檢查有沒有情書。」有人笑說，「我去面壁」；原PO回，「我當下只想把他踹到黏在牆壁。」

對此，有人留言，「我媽也會翻我的書包...但我紀錄太良好了，中規中矩沒有任何問題，她就懶得查了。」原PO回，「我從來沒想過偷翻女兒的書包欸，只是如果我覺得書包怎麼那麼重，我會請她整理，如果不整理，只好媽媽幫妳整理。」還有過來人分享親身經歷，「以前我爸偷翻我書包，我記恨一輩子」、「因為他把我的A漫偷走了。」