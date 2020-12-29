手機桌布放女星甜笑照！女同事酸「變態」　網曝驚人內幕：是暗示

▲不少人會把喜歡的藝人的照片當作手機桌布 。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

不少人會把喜歡的照片放在手機桌布，每次打開手機時心情都會很好，照片不外乎都是個人的自拍美照、心愛的毛小孩、浪漫的情侶合照等，有些人則會放上喜歡的偶像藝人，一名男網友因為喜歡女星邵雨薇，因此將手機桌布換成邵雨薇的照片，結果被同事酸「你這樣很像變態欸」。

一名男網友在臉書「爆怨2公社」發文，手機桌布放上喜歡的女星，同事看到後竟然說「人家都有男友了，你這樣很像變態欸」。他感到很不解，反嗆回去「她是我的女神啊！我心情不好時看到這張照片就會覺得心靈有個慰藉，而且她真的很正啊！」

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▲原PO手機桌布放女明星，遭到女同事酸「變態」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

但同事依然覺得這樣的行為很怪，他滿頭問號表示，「女生手機桌布放韓國歐爸大家都不覺得怪，男生放自己喜歡的女明星就像變態，這啥道理啊？」

貼文一出後，引起許多網友回應，「自己喜歡就好啊，管別人怎麼說，還有人放coser女僕照、學生妹照、女優照」、「住海邊的同事」、「我是沒放金城武的照片啦！因為他太久沒來找我，我會傷心，乾脆忘了他」。還有不少網友懷疑，「同事是不是喜歡你」、「在暗示你要放她的照片」、「女同事吃醋了」、「因為你同事放你的照片啊」。

大家也紛紛分享自己的手機桌布，「我桌布也是鄧紫棋啊，自己看爽就好，管別人怎麼說」、「我主螢幕是放我男朋友的照片，鎖屏是我養的三隻貓的照片」、「我的桌面三秒換一張照片，兩萬張照片輪轉的美女圖，心情好還換妹子跳舞影片桌面，那不就是活生生淫賊」、「我放三上悠亞(？)」