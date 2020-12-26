夫嫌性教育太早教！她問「月經從哪流出」傻眼了：在開玩笑？

▲老公竟以為月經是從尿道排出。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

性教育要早點教還是晚點教？一名媽媽發文表示，她日前和先生提到「以後孩子大了，性教育要教好」；豈料對方卻認為「不用那麼早教」。接著，媽媽就問老公「你知道月經從哪裡流出來嗎？」得到答案後，讓她不禁翻白眼大笑，認為老公超沒常識，居然以為是從尿道流出。貼文曝光後，不少網友也笑翻，「我笑到發抖」、「你確定孩子的性教育要給先生教嗎」。

這名媽媽在「爆怨2公社」上發文表示，日前老公和孩子一起洗澡時，她提出了「性教育要教好」的看法，像是「男生的雞雞就要講陰莖」，不過對方聽到後卻覺得不用這麼早開始教；媽媽繼續向老公說道，「開始上幼兒園就要學會！」豈料老公竟直接回絕，「如果小孩到學校時，一直講陰莖、陰莖怎麼辦？」

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▲月經是從陰道排出的。示意圖，與本文無關。（圖／記者黃軍瑋攝）

媽媽此時話鋒一轉，問老公「你知道月經從哪裡流出來的嗎？」結果對方竟秒答「當然是尿道啊！」這答案讓她忍不住翻白眼大笑，而對方竟還反過來笑她沒常識；這時，她才解釋「月經是從陰道流出來的好嗎？」只是老公的觀念真的超誇張，甚至以為「陰道就是尿道，只是做愛時我們會稱為陰道。」

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「居然會有人以為是同一道」、「傻眼！沒知識也沒常識」、「不好意思，您老公是從膀胱孕育，然後尿道生出來的嗎」、「孩子的健康教育不能等」、「健康教育的課是有去上嗎？誇張」、「這就是沒教好的範例」、「爸爸健康教育不及格啦」、「無知好可怕，要不要叫他去看看教學影片」。

事實上，陰道口與尿道口雖然相當靠近，但功能截然不同，月經來潮時，是從陰道排出的，至於尿道則單純排尿，性行為與生小孩理論上都與尿道無關。