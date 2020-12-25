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「提醒戴口罩被瞪」！在百貨1樓量額溫　遇奧客怒：貓都比你聽話

▲▼抗武漢肺炎！北院量額溫、戴口罩實施「柔性勸導」防疫計畫。（圖／記者孫于珊攝）

▲現在量額溫是進到很多場所前的基本動作。（示意圖／記者孫于珊攝）

記者施怡妏／綜合報導

長榮航空紐西蘭籍機師（案765）確診新冠肺炎，傳染給廣達集團旗下的女員工（案771），台灣本土253天零確診破功，一名在百貨公司上班的男網友表示，因為有本土確診，原本負責2樓的戶外安全工作，被調到1樓支援防疫管制，遇到很多不遵守規則的奧客，讓他氣得直呼「想用額溫槍敲他們頭！」

該名男網友在臉書「爆怨2公社」發文，原先開放的大門全都關閉，只開放一進一出的通道，門上也有貼標示，現場也有工作人員指引，但還是很多人看不懂中文亂走，「硬要跟人流唱反調，我餵養的浪貓都比你聽話」。此外，進入場所內都要量體溫，結果有人短時間內進進出出6次以上，每進一次就要量一次，讓他感到很困擾。

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▲戲院主動替民眾量額溫。（圖／台中市政府提供）

▲量額溫。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

另外，政府有規定進入特定場所要戴口罩，好心提醒民眾，卻被冷眼對待，「我們則是強制執行，告知他們就在那邊不爽瞪人」，每天上班都會遇到很多惱人的事情，心中有滿滿的憤怒，「以前顧客都至上，現在顧客都智障」。

貼文一出後，許多網友紛紛表示「辛苦了」，「天氣冷，腦袋跟著縮了或僵了吧」、「這一篇抱怨，讓人看得覺得很歡樂耶」、「真的不懂不戴口罩還要生氣的人」、「文筆真好，栩栩如生」、「都這麼久了還是有人不戴口罩，我也是醉了」、「記得要多戴手套，避免觸碰」。

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