公園拉單槓！遭黑狗「朝下體衝」撲倒　他怕爆：這不是你的食物

▲黑狗。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

不少人會在晚上吃飽飯後，帶著寵物到公園散步，一名男網友表示，晚上到公園運動拉單槓，有隻黑狗慢慢地朝他走過來，在腳邊嗅了嗅，阿婆笑笑要他別擔心「牠很乖不會咬人」，結果下秒狗狗就衝過來，朝著他的下體撲過去，嚇得他趕緊扭腰，閃避黑狗的攻擊，驚嚇直呼「它不是你的食物！」

該名男網友在臉書「爆怨2公社」回憶起驚魂記，晚上到公園拉單槓時，有隻黑狗走到他腳邊嗅了嗅，主人阿婆對他笑笑表示「牠很乖不會咬人，你可以繼續運動沒關係」，轉頭就對黑狗說「壞壞，不要打擾鼠鼠（叔叔）運動，去旁邊玩」，黑狗露出一臉燦爛無害的笑容後，就跑去旁邊的草地玩耍。

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▲原PO到公園拉單槓，遭到黑狗撲倒。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

沒想到他上槓拉了一下之後，本來在草叢的黑狗，下秒瞬間往他的下體撲過來，當時雙手抓著擋沒辦法擋，便立刻扭腰閃過，黑狗就剛好撞到他的大腿。阿婆看到後急忙上前道歉，「有沒有咬到哪裡？」邊詢問還邊伸手，他當下超錯愕，「妳拍謝就算了，手不要過來啊，叫壞壞還跟我說很乖，妳們全家都壞吧！」

貼文一出後，許多網友笑翻，「你忍一下，她只是想要幫你把毒吸出來」、「不知道阿姨有沒有給你呼呼」、「阿姨心裡嘖了ㄧ聲居然讓你躲掉了」、「那你有跟阿姨說你不想努力了嗎」、「一切都是套路」、「你怎麼忍心破壞阿姨佈的局」、「歐巴桑在家裡訓練好久了！你怎麼能這樣」。